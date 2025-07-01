Чи наближається катастрофа через обстріли "Шахедами": військовий назвав сценарій нових загроз

Військовий експерт Валерій Боровик не виключає, що Росія збільшить обстріли України «Шахедами» / © ТСН

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Обстріли України Росією, зокрема ударними дронами, мають тенденцію до збільшення — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку чинний український військовослужбовець, засновник компанії з виробництва ударних БпЛА Валерій Боровик.

Як відомо, в одному з нещодавніх телевізійних етерів він розповів, що ситуація переламалася і, наприклад, Київ, може стати одним з найменш захищених міст з погляду ударів російських дронів, наприклад, через масштабування ворогом обстрілів.

«Досить серйозними темпами в Росії йде масштабування виробництва дронів-камікадзе типу „Шахед“. Катастрофічного нарощування не буде, як деякі експерти прогнозують, що Росія зможе випускати 1–2 тис. одиниць на добу. До цього треба готуватися, але нарощування буде 10–20%. Помісячно. Таке може бути, якщо росіяни такими темпами розвиватимуть виробництво», — аргументує свій прогноз Валерій Боровик.

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Він продовжує: «За цим нарощуванням не встигає захист систем традиційної ППО. Кінетичне знешкодження знизило свою ефективність. Йдеться про кулемети мобільних вогневих груп. „Шахеди“ літають на висоті понад 2–3 км, тому кулемети не дістають банально. Частина „Шахедів“ знищується, коли застосовується інша тактика. Але ефективність зменшилася».

За словами Боровика, крім того, РФ виходить на рейки збільшення виробництва ракет.

«Водночас захист систем ППО типу Patriot не збільшується, а Росія нарощує потужності. Цей мій посил — не для наших військових, які роблять героїчну роботу, а до наших іноземних партнерів, щоб вони швидше ухвалювали рішення і не блокували нам постачання тих ударних елементів, якими ми можемо знищувати на території противника виробничі потужності».

За оцінками військового, зараз українські ракетні можливості не дозволяють нам робити цього.

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«Російські потужності — у віддалених районах, а нам потрібно діставати туди. Зараз ми б’ємо туди нашими далекобійними дронами. Нам потрібні далекобійні ракети і не тільки. Суть така, що тільки традиційними засобами ППО ми цього (обстрілів — Ред.) не зупинимо», — каже військовий.

Резюмуючи, він припускає, що має бути розвиток нетрадиційних засобів ППО, які ще вчора не розвивалися.

«Можу сказати, що наша держава серйозно дивиться у напрямку дронів-перехоплювачів. Крім того, потрібно більше засобів РЕБ та авіації. Але, крім цього, потрібні ще такі операції, як „Павутина“, удари по виробничих потужностях, потрібні диверсії в Росії», — висловлює свою думку Боровик.

Раніше повідомлялося про те, чи варто очікувати «тисячі Шахедів» восени.

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