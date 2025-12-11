Чи настане мир в Україні після Нового року: Жданов дав неочікуваний прогноз

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Попри оптимістичні сигнали з боку європейських лідерів, українські військові аналітики оцінюють ситуацію стриманіше. Військовий експерт Олег Жданов наголошує, що розраховувати на швидке завершення війни наразі не варто.

Про це він розповів в коментарі сайту ТСН.ua.

За словами експерта, найближчим часом на Україну навряд чи чекають кардинальні зміни на фронті чи прориви в переговорах.

Реклама

«Продовжуємо воювати, як воювали. Треба продовжувати дипломатичну роботу щодо надання нам допомоги в будь-якому вигляді — фінансовому, економічному, політичному і, найголовніше, військовому», — зазначив Жданов.

Експерт підкреслює, що стабільна та масштабна підтримка партнерів залишається ключовою умовою для посилення оборони України та подальшого тиску на Росію.

«До речі, дуже дивно, пан Стубб називає документ „мирна угода в 20 пунктів“ і водночас не наголошує, а який же другий і третій документ, де вони і як вони називаються. Його слова не стикуються жодним чином ані з Путіним, ані з Трампом, тому що вони розглядають документ з 28 пунктів. Навіть тут розбіжність. Де тут точки перетинання, де тут якісь можливі контакти? Я не бачу жодної», — каже Олег Жданов.

Попри песимістичні прогнози щодо швидкого завершення війни, Жданов зазначає, що російська армія поступово виснажується. За його словами, ознаки цього вже помітні безпосередньо на полі бою. Експерт переконаний, що в оточенні Володимира Путіна є люди, які усвідомлюють реальний стан справ, однак сам російський диктатор, на його думку, не погодиться на запропонований 20-пунктний план.

Реклама

«Чому? Тому що для нього це програш. Йому дуже потрібна оперативна пауза. Я не знаю, розуміє він чи не розуміє це. Тому що треба доукомплектувати і технікою, і особливо особовим складом збройні сили Росії. Інакше вони почнуть просідати на полі бою. Що ми і зараз вже відчуваємо, і наші військові про це говорять», — каже військовий експерт.

Разом з тим, навіть оперативна пауза, за словами експерта, потребує політичних поступок, на які Кремль не готовий:

«Тому що для нього це буде програш, і його політична кар’єра просто полетить вниз. Тому він вимагає повного підписання документу на умовах Російської Федерації».

Жданов також прокоментував останні заяви Дональда Трампа. За словами експерта, президент США демонструє, що йому загалом байдуже до деталей угоди — головне, щоб бойові дії припинилися. Водночас, на думку Жданова, у Трампа є власні причини поспішати.

Реклама

«До речі, він чому поспішає — з двох причин. По-перше, до 1 січня закінчується термін подавання кандидатів на Нобелівську премію миру. І друга причина, я так розумію, що Путін поставив жорсткий дедлайн, якщо Трамп до 1 січня йому не подарує припинення вогню, то він може почати оголошувати якийсь компромат на Трампа», — зазначив Жданов, пояснюючи політичний контекст переговорів.

Він також додав, що у ситуації відіграє роль і внутрішня політика США. За словами експерта, Трамп «розраховує на принцип, що переможців не судять», і в разі підписання угоди до Нового року зможе захищатися від критики, заявляючи: «Дивіться, я зупинив найкривавішу війну після Другої світової».

Як зауважив Жданов, відсутність угоди до 1 січня може стати серйозною проблемою для Трампа, адже саме цього дня традиційно стартує передвиборча кампанія проміжних виборів у США. Вони потенційно здатні змінити склад Сенату і Палати представників, а Конгрес може отримати демократичну більшість. Експерт підкреслив, що в такому разі політичний тиск на Трампа різко зросте.

«Якщо у нього цієї угоди не буде, то так традиційно склалося в США, що від 1 січня починається передвиборча кампанія проміжних виборів, які, зазвичай, міняють склад Сенату. Дві третини Сенату переобирається, і майже половина Палати представників. Конгрес може стати демократичним. Вірогідність цього величезна. І вони починають вже діставати брудну білизну. Трамп це знає. І його просто почнуть рвати на шматки, ставлячи йому найбільш незручні запитання. Ось тому і істерика в Білому домі, істерика в Москві. Але водночас є інша сторона медалі, особливо в Російській Федерації», — каже Олег Жданов.

Реклама

Раніше військовий експерт дав прогноз, коли може закінчитися війна в Україні.