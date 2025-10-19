ТСН у соціальних мережах

Чи настане мир в Україні у найближчі два роки: ШІ дав прогноз

Штучний інтелект проаналізував ситуацію та описав свій сценарій.

Війна в Україні

Ніхто з експертів зараз не може з певністю сказати, коли саме закінчиться війна в Україні — це залежить від дуже багатьох факторів — військових, політичних, міжнародних. Втім є основні фактори та змінні, які формують кінцевий сценарій. На їхній основі можна зробити прогноз.

Так, штучний інтелект ChatGPT (GPT-5) проаналізував поточну ситуацію та описав свій сценарій, коли і як закінчиться війна в Україні.

Зауважимо, що матеріал створено з використанням штучного інтелекту. Публікація має інформативно-розважальний характер і не є офіційним чи перевіреним джерелом даних. Прогнози, сформовані за допомогою ШІ, можуть базуватися на аналітиці відкритих джерел, однак їхня точність не гарантується. Тому перед тим, як робити будь-які кроки, що можуть вплинути на ваше життя, здоров’я чи фінансовий стан, варто перевіряти інформацію у надійних джерелах або консультуватися з експертами.

Що впливає на те, як і коли війна може закінчитися:

  • Зовнішня підтримка України (зброя, фінанси, розвідка). Якщо Захід зменшить допомогу, це сильно ускладнить ситуацію

  • Внутрішня стійкість України (мораль, економіка, мобілізація, логістика). Збитки й руйнування інфраструктури, еміграція, втома населення — все це обмежує ресурси

  • Стан Росії (економіка, політична стабільність, готовність витратити сили). Санкції, падіння доходів, внутрішнє невдоволення можуть послабити російську позицію

  • Політична воля всіх сторін. Наприклад, зміна керівництва в Росії або зміна пріоритетів у Заходу може відкрити шлях до перемовин

  • Дипломатія, переговори, умови миру. Забезпечення гарантій безпеки, статус Криму/окупованих територій, участь міжнародних миротворців — усе це стане предметом домовленостей.

Основні сценарії закінчення війни

Аналітики виділяють чотири сценарії розвитку війни Росії проти України, каже штучний інтелект. Перший — це тривала війна з власним «замороженням».

У такому разі фактично лінія фронту закріплюється, активні бої скорочуються, але справжній мир ще не підписаний. Сторони зберігають певний статус-кво. Наприклад, один з аналітиків припускає, що протягом 6 місяців може настати перемир’я, яке стане «де-факто» кордоном — без повного мирного договору.

Другий варіант розвитку подій — мирна угода з компромісами. У результаті дипломатичних зусиль досягають домовленості, де Україна змушена піти на певні поступки (наприклад, нейтралітет, обмеження військових сил, чи визнання часткової втрати територій). Так, у звіті JPMorgan прогнозується, що угода, яка «заморозить» бойові дії, може бути досягнута навіть раніше середини 2025 року з певними компромісами.

Ще один варіант — військова перемога однієї зі сторін. У такому разі Україна повертає всі окуповані території, або Росія змушує Україну капітулювати чи прийняти не на користь України умови. Цей сценарій виглядає найменш ймовірним у середньостроковій перспективі через великі людські та матеріальні витрати, каже ШІ.

Четвертий варіант розвитку подій крах однієї із сторін. Припустимо, що через внутрішні проблеми Росія чи Україна переживають кризу (економічну, політичну, громадську), яка змушує їх вийти з конфлікту змушено. Наприклад, серед аналітиків є думка, що війна може тривати довше, ніж багато хто прогнозує, якщо не буде суттєвих змін у зовнішній підтримці чи внутрішньому стані Росії.

Коли закінчиться війна в Україні: прогноз ШІ

Враховуючи всі чинники, штучний інтелект не очікує повного й остаточного миру найближчі 1–2 роки. Скоріше за все, ми побачимо перемир’я чи «замороження» конфлікту — коли активні великі наступи зменшаться, але формального миру ще не буде, вважає ШІ.

У якийсь момент — залежно від розвитку подій — почнуться серйозні переговори про тривалий мир чи політичні угоди з гарантіями безпеки.

Якщо Росію зламають санкціями чи внутрішнім тиском, або якщо Захід зменшить підтримку Україні, то можуть з’явитися серйозні компроміси.

І в найсприятливішому випадку — якби Україна змогла отримати значну підтримку й просунутися на фронті — є шанс, що до середини 2026 року з’явиться більш-менш стабільне розв’язання, резюмував ШІ.

