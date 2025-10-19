Чи настане мир в Україні у найближчі два роки: ШІ дав прогноз

Війна в Україні

Ніхто з експертів зараз не може з певністю сказати, коли саме закінчиться війна в Україні — це залежить від дуже багатьох факторів — військових, політичних, міжнародних. Втім є основні фактори та змінні, які формують кінцевий сценарій. На їхній основі можна зробити прогноз.

Так, штучний інтелект ChatGPT (GPT-5) проаналізував поточну ситуацію та описав свій сценарій, коли і як закінчиться війна в Україні.

Зауважимо, що матеріал створено з використанням штучного інтелекту. Публікація має інформативно-розважальний характер і не є офіційним чи перевіреним джерелом даних. Прогнози, сформовані за допомогою ШІ, можуть базуватися на аналітиці відкритих джерел, однак їхня точність не гарантується. Тому перед тим, як робити будь-які кроки, що можуть вплинути на ваше життя, здоров’я чи фінансовий стан, варто перевіряти інформацію у надійних джерелах або консультуватися з експертами.

Що впливає на те, як і коли війна може закінчитися:

Зовнішня підтримка України (зброя, фінанси, розвідка). Якщо Захід зменшить допомогу, це сильно ускладнить ситуацію

Внутрішня стійкість України (мораль, економіка, мобілізація, логістика). Збитки й руйнування інфраструктури, еміграція, втома населення — все це обмежує ресурси

Стан Росії (економіка, політична стабільність, готовність витратити сили). Санкції, падіння доходів, внутрішнє невдоволення можуть послабити російську позицію

Політична воля всіх сторін . Наприклад, зміна керівництва в Росії або зміна пріоритетів у Заходу може відкрити шлях до перемовин

Дипломатія, переговори, умови миру. Забезпечення гарантій безпеки, статус Криму/окупованих територій, участь міжнародних миротворців — усе це стане предметом домовленостей.

Основні сценарії закінчення війни

Аналітики виділяють чотири сценарії розвитку війни Росії проти України, каже штучний інтелект. Перший — це тривала війна з власним «замороженням».

У такому разі фактично лінія фронту закріплюється, активні бої скорочуються, але справжній мир ще не підписаний. Сторони зберігають певний статус-кво. Наприклад, один з аналітиків припускає, що протягом 6 місяців може настати перемир’я, яке стане «де-факто» кордоном — без повного мирного договору.

Другий варіант розвитку подій — мирна угода з компромісами. У результаті дипломатичних зусиль досягають домовленості, де Україна змушена піти на певні поступки (наприклад, нейтралітет, обмеження військових сил, чи визнання часткової втрати територій). Так, у звіті JPMorgan прогнозується, що угода, яка «заморозить» бойові дії, може бути досягнута навіть раніше середини 2025 року з певними компромісами.

Ще один варіант — військова перемога однієї зі сторін. У такому разі Україна повертає всі окуповані території, або Росія змушує Україну капітулювати чи прийняти не на користь України умови. Цей сценарій виглядає найменш ймовірним у середньостроковій перспективі через великі людські та матеріальні витрати, каже ШІ.

Четвертий варіант розвитку подій — крах однієї із сторін. Припустимо, що через внутрішні проблеми Росія чи Україна переживають кризу (економічну, політичну, громадську), яка змушує їх вийти з конфлікту змушено. Наприклад, серед аналітиків є думка, що війна може тривати довше, ніж багато хто прогнозує, якщо не буде суттєвих змін у зовнішній підтримці чи внутрішньому стані Росії.

Коли закінчиться війна в Україні: прогноз ШІ

Враховуючи всі чинники, штучний інтелект не очікує повного й остаточного миру найближчі 1–2 роки. Скоріше за все, ми побачимо перемир’я чи «замороження» конфлікту — коли активні великі наступи зменшаться, але формального миру ще не буде, вважає ШІ.

У якийсь момент — залежно від розвитку подій — почнуться серйозні переговори про тривалий мир чи політичні угоди з гарантіями безпеки.

Якщо Росію зламають санкціями чи внутрішнім тиском, або якщо Захід зменшить підтримку Україні, то можуть з’явитися серйозні компроміси.

І в найсприятливішому випадку — якби Україна змогла отримати значну підтримку й просунутися на фронті — є шанс, що до середини 2026 року з’явиться більш-менш стабільне розв’язання, резюмував ШІ.