Чи насувається катастрофа на війні та які великі міста під загрозою: про що попередили експерти

Військові експерти назвали напрямки фронту, де ситуація є найскладнішою / © ТСН

Протягом останньої доби і Сили оборони Півдня України, і головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський офіційно повідомили про складну ситуацію, яка склалаcя на фронті.

Своєю чергою, народна депутатка Мар’яна Безугла на своїй сторінці в соцмережі цитує західну пресу, яка стверджує, що начебто ситуація близька до посиплення фронту.

«Росіяни відволікли в Покровську, а наступають на Запоріжжя. Вони роблять маневри», — припускає Безугла.

Чи дійсно ситуація наближена до катастрофи — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військові експерти Олексій Гетьман та Олег Жданов.

Наприклад, на думку Гетьмана, найближчим часом може збільшитись кількість бойових зіткнень, але загальну ситуацію на фронті він не вважає апокаліптичною.

«Ні, ситуація на фронті не наближається до катастрофічної. Те, що ЗСУ давно в оточенні — це вкиди російської ІПСО», — каже Гетьман.

Та продовжив: «Тепер про ситуацію на Покровському напрямку та те, чи є загроза Дніпропетровщині. В останню росіяни постійно заходять. Але на дуже невелику відстань, де їх одразу знищують і на цьому все закінчується. Я не висловлюю свою думку, я перераховую факти. Росіяни зосередили основний удар на Покровському напрямку».

Крім того, Гетьман каже: «Те, що вони планували наступати на Запорізькому напрямку — про це було відомо ще на початку літа. Декілька тижнів тому була інформація про те, що вони продовжили підтягувати війська. Тому було цілком очікувано, що будуть штурмові дії».

За підрахунками експерта, певне просування цілком можливо, але про обвал фронту говорити підстав немає.

На питання про те, якими можуть бути подальші дії РФ, Гетьман каже наступне: «Росіяни не мають наміру зупинятись. Щонайменше у них бойові дії розплановані до літа 2026 року. Прописано бойове розпорядження. Вони розуміють, що до кінця цього року їм не вдасться встановити повний контроль над Донбасом, тому бойові розпорядження вони переписали на інші дати».

Резюмуючи, Гетьман каже, що середня кількість бойових зіткнень та кількість задіяного у цьому особового складу з боку росіян за останні півроку не змінились. В середньому — до 150 зіткнень щодня.

«Цілком можно припустити, що кількість зіткнень збільшиться, тому як Путін дав наказ завершити донбаську операцію до 21 листопада. Тому можно припустити, що на Покровському, Мирноградському та Костянтинівському напрямках, а також, можливо, і на інших, буде посилення, збільшиться кількість бойових зіткнень. В «топку», в бій будуть кидати все, що є», — каже він.

Війна може тривати до останнього солдата

Своєю чергою, військовий експерт Олег Жданов також каже про те, що катастрофи на фронті не вбачається.

«До катастрофи дуже далеко. Я б навіть не застосовував це слово. Критична ситуація? Так. Але у нас бували критичні ситуації. Росія має тотальну перевагу в особовому складі і у повітрі. Щодо авіації, то ми не досягли паритету. Росіяни мають можливість просто виносити наші позиції, а потім особовим складом вичавлювати нас з цих позицій, де суцільні воронки», — каже він.

На думку Жданова, причиною складної ситуації можуть бути прорахунки військового керівництва, яке проводить недосконалу систему управління військами.

Щодо напрямків, де ситуація зараз складна, Жданов каже наступне: «Покровський напрямок. Ситуація загрожує створенням перспектив для втрати Донеччини. Це буде першочерговим завданням російської армії. Дніпропетровщина стоїть на другому плані. Я не бачу прямої загрози. Наряд чи у російської армії є така можливість розтягувати тили».

Про Харківський напрямок Жданов каже, що там основні зусилля окупантів будуть направлені скоріш за все на створення буферної зони вздовж кордону від Вовчанська до Куп’янська.

За його словами, для наступу на Харків у росіян немає потрібної кількості особового складу.

«А ось на Запорізькому напрямку ситуація, на мій погляд, найбільш уразлива», — каже він.

Та пояснює: «Росії вкрай потрібен плацдарм на правому березі Дніпра. Запорізька область в цьому сенсі найбільш уразлива. Пойма колишнього водосховища підсохла, пройшло три роки. Виросли молоді дерева, які витягли вологу, тому тепер може пройти і техніка. І Дніпро там мілководний і вузький. Я колись казав про таку формулу: обороняючи Покровськ, треба не втратити Запоріжжя».

Резюмуючи, експерт каже, що на його думку, росіяни не мають намірів зупинятись.

«Але у нас з’явилась реальна можливість їх зупинити. Немає нескінчених резервів. Сьогодні в Якутії — мінус 40% від плану. Крім того, наша розвідка звітує, що для техніки однієї з російських мотострілкових дивізій вже немає палива. Водіїв і всіх, хто залишився без техніки — всіх кидають в піхоту. Виводячи з ладу російські хімічні підприємства, ми можемо зменшити виробництво боєприпасів та вибухових речовин в Росії. На жаль, ми робимо це дуже пізно, але краще так, ніж ніколи. У нас є шанс. Я думаю, що ближче до весни 2026 року Росія буде благати про перемовини, їм буде потрібна оперативна пауза. З точки зору російського шовінізму, вони ніколи не зупиняться, поки буде існувати дві держави. Повинна залишитись одна», — каже Жданов.

