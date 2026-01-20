Експерт у сфері комунальних послуг Олег Попенко назвав сценарії, які можуть загрожувати столиці України. / © ТСН

Росія не полишає намагань влаштувати комунальний апокаліпсис зокрема у Києві та столичному регіоні — наслідком чергової російської атаки по Київщині і столиці стали нові складнощі із наданням комунальних послуг населенню.

Станом на ранок 20 січня понад 5600 багатоповерхівок міста залишились без теплопостачання, у декількох районах спостерігались або відсутність, або перебої з водопостачанням, також діяли відключення електроенергії.

Якого рівня комунальних проблем здатна спричинити Росія безпосередньо столиці та навколишнім населеним пунктам, чи готуватися киянам у нинішньому 21 сторіччі все частіше варити їжу на вогнищах поблизу багатоповерхівок — про це свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив експерт у сфері надання комунальних послуг, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Про вогнища як такі не йдеться, але вчора прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що створюються мобільні кухні. Тобто цивілізований аналог приготування їжі на вулиці. Тобто ми вже в цьому процесі, у приготуванні гарячої їжі на вулиці, коли у частини людей немає опалення у квартирах близько двох тижнів», — каже Олег Попенко.

Та продовжує: «До речі, представники популярної мережі закладів харчування кажуть, що щоденні показники їхньої виручки перевищують звичайні у декілька разів. Тобто у нас є достатньо інфраструктури для того, щоб люди не готували їжу на вулиці. Але це не означає, що в цей час будинки будуть забезпечені теплом, електроенергією та водою. Чергові обстріли Росією Києва можуть призвести до того, що без опалення буде декілька тисяч будинків, і час подачі тепла може бути набагато довшим, ніж є зараз. Це може спричинити більш руйнівні наслідки».

На думку Попенка, якщо ситуація погіршиться настільки, що від морозу масово зруйнуються комунікації у багатоповерхівках, то на їхній ремонт знадобиться приблизно від 6-8 місяців до декількох років.

«Крім того, може замерзнути каналізація», — каже експерт.

Чи загрожує Києву дефіцит води

На питання, чи загрожує столиці дефіцит води, експерт відповідає так: «У Києві є мережа бюветів. Вона працює. Під час відсутності електроенергії можно забезпечити живлення їхнього обладнання завдяки резервним джерелам. Бювети можуть забезпечити водою».

До цього він додає, що і для роботи каналізації потрібна електроенергія, щоб забезпечувати рух зливних мас по системі.

Резюмуючи, Попенко додає, що ситуація у комунальній сфері буде напряму залежати від декількох ключових факторів.

«Від погоди, від інтенсивності обстрілів українських міст Росією. Навіть якщо обстрілів не буде, то графіки відключення світла будуть діяти ще щонайменше півроку. Трохи на краще ситуація зміниться на початку березня, на початку весни, коли запрацює сонячна генерація електроенергії і напряму вплине на кількість електроенергії. Щодо теплопостачання, то кожний обстріл буде призводити до ще більших руйнівних наслідків», — припускає Попенко.

Крім того, він зауважує, що Росія регулярно обстрілює газосховища України.

«Причому, дуже серйозно. Ми не можемо сказати, що ця інфраструктура захищена і все буде добре», — каже він, але звертає увагу на те, що є нюанси, завдяки яким є шанс на нормальне функціонування цієї системи.

«Ситуація з газом станом на сьогодні виглядає краще, ніж зі всім іншим», — каже експерт.

Нагадаємо. раніше повідомлялось про те, що після ударів РФ по Києву влада звернулася до мешканців. У Києві через відсутність електропостачання пункти моніторингу якості повітря працюють зі збоями.

