Чи отримає Україна новий пакет допомоги від США: Зеленський зробив заяву про $16 млрд

Поразка республіканців Трампа: Зеленський націлився на пакет з $16 млрд від США / © ТСН

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Президент Володимир Зеленський відповів, чи може Україна після перемоги демократів на проміжних виборах у США отримати новий пакет допомоги — перший після тривалої паузи від квітня 2024 року.

Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

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На думку Зеленського, Україна має домагатися отримання коштів і працювати над новим пакетом допомоги від США. Він нагадав, що Штати раніше зупинили надання Україні 16 мільярдів доларів.

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«Ми повинні над цим працювати. І подобається комусь чи не подобається, при всій повазі до всіх, в України немає іншого виходу, аніж посилювати себе. Допоки йде війна, як мінімум. І тому, безумовно, треба працювати над пакетом від Сполучених Штатів Америки. Безумовно, треба порушувати питання, що з минулих домовленостей і з минулих рішень 16 мільярдів були зупинені і 16 мільярдів було не надано», — сказав Зеленський.

Президент запевнив, що вдячний Сполученим Штатам за всю надану раніше підтримку. Водночас, за його словами, Київ повинен продовжувати домагатися виконання попередніх фінансових зобов’язань.

«Ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися», — сказав він.

Зеленський також додав, що європейські партнери та лідери закликають його не просити вибачення за високу вимогливість, адже це безпосередній обов’язок українського керівництва під час війни.

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«Це моя робота — бути двигуном і знаходити відповідні пакети. Тому, не сильно вибачаючись, будемо все робити», — підсумував президент.

Раніше Володимир Зеленський пояснив, що означає для Києва перемога демократів у США.

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