Чи перекинуть війська КНДР з Курщини на інші напрямки: Сирський відповів

Олександр Сирський. / © Associated Press

Наразі українське військове командування не має даних про те, чи перекине Росія солдатів з Північної Кореї на інші напрямки на фронті для участі у бойових діях.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів в ексклюзивному інтерв’ю кореспондентці ТСН Наталії Нагорній.

“Можливо, розглядається (перекидання військ КНДР з Курщини - Ред.), але у нас поки що немає відомості про те, що вони це роблять практично”, - пояснив він.

Відомо, що військові КНДР перебувають у в резерві та готуються до виконання завдання. Втім, поки що перебувають виключно на території Курської області.

Як повідомлялося, Росія знову активізувала спроби отримати військову допомогу від Північної Кореї. Це особливо проявилося під час нещодавньої поїздки очільника МЗС Сергія Лаврова до КНДР. Не виключено, що Пхеньян може відправити ще більше солдатів до РФ, які ще безпосередніше братимуть участь у бойових діях.

Зауважимо, The Times з посиланням на дані української військової розвідки інформує, що Північна Корея підвищила бойову готовність після участі у війні. Згідно з оцінкою ГУР, Пхеньян використав конфлікт як полігон для випробування своїх стратегій. У розвідці наголошують, що це створює нові загрози для США, Південної Кореї та Японії.