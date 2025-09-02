ТСН у соціальних мережах

Чи переможе Росія Україну: відьма шокувала видінням про закінчення війни

Відьма зробила нове передбачення про війну Росії проти України.

Війна в Україні / © ТСН

Відьма Тетяна Гай вважає, що Росія не отримає перемогу у війні проти України. Але й вистояти нашій державі вдасться дорогою ціною.

Про це вона розповіла в коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен».

«Україна ввійшла в новий соляр. Зараз Україна встане раз і назавжди. Я не бачу перемоги ворога. Все ніби натиснулося на кнопку „перезавантаження“. Але мені показує, що перемога України буде через біль, страждання, жалобу. Я вже бачила видіння, що не буде підписаного договору, взяття Москви. От буде день жалоби, і його призначать днем перемоги. Останні пів року я бачу таке видіння. Зараз усі планети, зірки стають так, що ніхто не зможе відтягнути нашу перемогу. До кінця цього року ми точно її побачимо», — сказала Тетяна Гай.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

