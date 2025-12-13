- Дата публікації
Чи під загрозою мобільний зв’язок та Інтернет через «блекаути»: що відомо
Відключення світла в Україні впливають на зв’язок та на швидкість інтернета — які проблеми можливі цього разу.
Під час блекаутів в Україні внаслідок російських атак по інфраструктурі частина абонентів мобільного зв’язку та мобільного інтернету скаржаться на погіршення якості цих послуг.
Подекуди трапляються навіть випадки, коли при намаганні здійснити дзвінок в межах України абонент почув у слухавку повідомлення наступного змісту: «Щоб здійснити дзвінок, потрібно зареєструватись у мережі».
У контакт-центрі одного з операторів на питання про можливі причини такої проблеми припустили, що «сім-карта могла розмагнітитись через навантаження під час вимкнення світла», а у сервісному центрі цього ж оператора припустили, що «сім-карта могла «згоріти» також через навантаження». В той же час представники декількох операторів в офіційних відповідях нам повідомили, що сім-карти не «горять» через відключення світла.
Чому зникає зв’язок та інтернет
Чому зникає зв’язок під час відключень і як поліпшити його в домашніх умовах — на ці питання ТСН.ua зібрав відповіді, поспілкувавшись з представниками операторів.
На відміну своїх контакт-центрів та сервісних пунктів, вони кажуть, що відключення електроенергії не здатні впливати на роботу самої сім-карти. Але є низка інших нюансів, які дійсно можуть погіршити і мобільний зв’язок, і швидкість мобільного інтернету.
«Так буває, що сім-карти виходять з ладу. Але станом на зараз це не масове явище», — сказала нам піар-менеджерка однієї з компаній, яка надає послуги мобільного зв’язку та інтернета.
Ще в одній не менш великій компанії, яка також забезпечує українців мобільним зв’язком та мобільним інтернетом, в коментарі для ТСН.u розповіли, що станом на зараз через вимкнення світла трапляються декілька видів проблем зі зв’язком.
«Якщо абонент чує повідомлення про те, що необхідно зареєструватись у мережі, то це навряд чи пов’язано із вимкненням світла. Мережа зарезервована так, що може працювати до 10 годин, аварій у зв’язку з вимкненням світла немає. Все працює штатно та тримається на резервному обладнанні. Впродовж листопада ми 5 разів фіксували історичний максимум зростання трафіку, коли були тривалі блекаути. Вони впливають на зв’язок — чим більше навантажена мережа, тим швидше скорочується час роботи акумуляторів на нашому обладнанні. Це може впливати на якість зв’язку, на швидкість мобільного інтернету», — пояснюють в компанії.
Своє чергою, народний депутат Олександр Федієнко, який неодноразово коментував теми, пов’язані із мобільним зв’язком та інтернетом, про вплив блекаутів саме на сім-карти українців каже наступне: «Я жодного разу не чув про те, що може „згоріти“ сім-карта через відключення світла. Сім-карта через таку причину не може розмагнітитись та «згоріти». Зараз є величезні енергетичні проблеми, акумулятори на базових станціях операторів не встигають заряджатися. Я припускаю, що деякі базові станції із загального ланцюжка просто «випадають». Коли абонент намагається здійснити телефонний дзвінок, йому повідомляється про проблему», — припускає Олександр Федієнко.
При цьому він зауважує, що якщо абонент змінить місце свого розташування і сім-карта з’єднається з іншою базовою станцією, то проблема може бути вирішена і картка далі буде працювати.
Зв’язок під час відключення світла: як його поліпшити
Представники мобільних операторів кажуть, що є декілька нескладних порад.
Забезпечити роботу роутера за допомогою зовнішнього акумулятора. Це надасть споживачам не тільки інтернет, але і розвантажить мережу компанії для того, щоб надавати якіснішу послугу мобільного інтернету.
Окремі фахівці припускають, що пріоритетну сім-карту, яка забезпечує доступ до мобільного інтернета, варто вставити в слот №1 вашого пристрою.
Варто вимикати автозавантаження медіа в месенджерах, не використовувати відео-гостинги. До речі, підписка дозволяє завантажити потрібне відео заздалегідь і переглядати його пізніше в офлайн режимі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про особливості мобільного зв’язку під час «блекаутів». Оператори розповіли, скільки «протримаються» без світла.