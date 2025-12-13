ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
3 хв

Чи під загрозою мобільний зв’язок та Інтернет через «блекаути»: що відомо

Відключення світла в Україні впливають на зв’язок та на швидкість інтернета — які проблеми можливі цього разу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров
Мобільний зв'язок та інтернет під час блекаутів

Під час відключень світла не виключають погіршення якості мобільного зв’язку та інтернета / © ТСН

Під час блекаутів в Україні внаслідок російських атак по інфраструктурі частина абонентів мобільного зв’язку та мобільного інтернету скаржаться на погіршення якості цих послуг.

Подекуди трапляються навіть випадки, коли при намаганні здійснити дзвінок в межах України абонент почув у слухавку повідомлення наступного змісту: «Щоб здійснити дзвінок, потрібно зареєструватись у мережі».

У контакт-центрі одного з операторів на питання про можливі причини такої проблеми припустили, що «сім-карта могла розмагнітитись через навантаження під час вимкнення світла», а у сервісному центрі цього ж оператора припустили, що «сім-карта могла «згоріти» також через навантаження». В той же час представники декількох операторів в офіційних відповідях нам повідомили, що сім-карти не «горять» через відключення світла.

Чому зникає зв’язок та інтернет

Чому зникає зв’язок під час відключень і як поліпшити його в домашніх умовах — на ці питання ТСН.ua зібрав відповіді, поспілкувавшись з представниками операторів.

На відміну своїх контакт-центрів та сервісних пунктів, вони кажуть, що відключення електроенергії не здатні впливати на роботу самої сім-карти. Але є низка інших нюансів, які дійсно можуть погіршити і мобільний зв’язок, і швидкість мобільного інтернету.

«Так буває, що сім-карти виходять з ладу. Але станом на зараз це не масове явище», — сказала нам піар-менеджерка однієї з компаній, яка надає послуги мобільного зв’язку та інтернета.

Ще в одній не менш великій компанії, яка також забезпечує українців мобільним зв’язком та мобільним інтернетом, в коментарі для ТСН.u розповіли, що станом на зараз через вимкнення світла трапляються декілька видів проблем зі зв’язком.

«Якщо абонент чує повідомлення про те, що необхідно зареєструватись у мережі, то це навряд чи пов’язано із вимкненням світла. Мережа зарезервована так, що може працювати до 10 годин, аварій у зв’язку з вимкненням світла немає. Все працює штатно та тримається на резервному обладнанні. Впродовж листопада ми 5 разів фіксували історичний максимум зростання трафіку, коли були тривалі блекаути. Вони впливають на зв’язок — чим більше навантажена мережа, тим швидше скорочується час роботи акумуляторів на нашому обладнанні. Це може впливати на якість зв’язку, на швидкість мобільного інтернету», — пояснюють в компанії.

Своє чергою, народний депутат Олександр Федієнко, який неодноразово коментував теми, пов’язані із мобільним зв’язком та інтернетом, про вплив блекаутів саме на сім-карти українців каже наступне: «Я жодного разу не чув про те, що може „згоріти“ сім-карта через відключення світла. Сім-карта через таку причину не може розмагнітитись та «згоріти». Зараз є величезні енергетичні проблеми, акумулятори на базових станціях операторів не встигають заряджатися. Я припускаю, що деякі базові станції із загального ланцюжка просто «випадають». Коли абонент намагається здійснити телефонний дзвінок, йому повідомляється про проблему», — припускає Олександр Федієнко.

При цьому він зауважує, що якщо абонент змінить місце свого розташування і сім-карта з’єднається з іншою базовою станцією, то проблема може бути вирішена і картка далі буде працювати.

Зв’язок під час відключення світла: як його поліпшити

Представники мобільних операторів кажуть, що є декілька нескладних порад.

  • Забезпечити роботу роутера за допомогою зовнішнього акумулятора. Це надасть споживачам не тільки інтернет, але і розвантажить мережу компанії для того, щоб надавати якіснішу послугу мобільного інтернету.

  • Окремі фахівці припускають, що пріоритетну сім-карту, яка забезпечує доступ до мобільного інтернета, варто вставити в слот №1 вашого пристрою.

  • Варто вимикати автозавантаження медіа в месенджерах, не використовувати відео-гостинги. До речі, підписка дозволяє завантажити потрібне відео заздалегідь і переглядати його пізніше в офлайн режимі.

    Нагадаємо, раніше повідомлялось про особливості мобільного зв’язку під час «блекаутів». Оператори розповіли, скільки «протримаються» без світла.

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie