Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський спростував твердження про те, що американський лідер Дональд Трамп нібито погрожував європейським країнам через підтримку Києва. За його словами, заяви президента США мали інший зміст і не були погрозами.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

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Зеленський наголосив, що європейські партнери налаштовані й надалі допомагати Україні. Зокрема, необхідність продовжувати підтримку обговорювали під час 19-го засідання коаліції.

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«Всі говорять про те, що треба йти далі в підтримці України: треба йти далі, підтримувати і не боятись Путіна. Він повинен знати, що закінчення цієї війни (неминуче, — Ред.), і йому доведеться з цим жити, знаходити шлях, як війну цю закінчити, інакше тиск на нього буде тільки зростати», — заявив глава держави.

Коментуючи слова Дональда Трампа, Зеленський зазначив, що не почув від нього жодних погроз на адресу європейських держав.

«Я не чув, щоб він комусь погрожував. Ні, абсолютно, будемо чесними. Цей сигнал звучав трішки по-іншому: він сказав, що Європа витрачає багато грошей, і вони можуть (почати витрачати, — Ред.) після закінчення на себе — приблизно в такому контексті. Тобто це не звучало як погроза. Сьогодні Європа в такому настрої, що, я думаю, Сполучені Штати Америки розуміють: сьогодні тиснути на Європу неможливо. Світ об’єднаний навколо України, і ми вдячні за це», — додав президент.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на чотирьох європейських посадовців, яких поінформували про зміст розмови, повідомило, що президент США Дональд Трамп телефоном долучився до зустрічі європейських союзників України в Берліні та поставив під сумнів доцільність подальшої військової допомоги Києву. Це сталося за кілька годин після його переговорів із Владіміром Путіним і Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені.

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