Чи покличуть завтра колекторів стягувати борги за комуналку: експерт пояснив

В Україні зростають борги за комуналку, найбільше — за опалення / © ТСН

В Україні зростає кількість несплачених боргів за комуналку, водночас окремі комунальні компанії обговорюють можливість співпраці із колекторами для стягування заборгованості — про це в коментарі для ТСН.ua розповів очільник Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

«Зростання боргів за комуналку щорічно йде величезним валом. І фактично держава не хоче впливати на ці процеси», — висловлює власну думку Олег Попенко.

Своєю чергою, інтернет-ресурс Opendatabot.ua, який періодично готує звіти зокрема і на тематику заборгованості населення за комуналку, нещодавно повідомив, що понад 794 тисячі виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги наразі зафіксовано у Єдиному реєстрі боржників.

«60% цих боргів зайшли у глухий кут: вони формально завершені, проте не закриті — й стягнути гроші так і не вдалось. 194 тисячі нових боргів з’явились у Реєстрі цьогоріч. Найчастіше українці накопичують борги за теплопостачання. Понад чверть боржників — пенсіонери. Антирекорд за кількістю боргів має 71-річна пенсіонерка з Миколаївщини: 28 проваджень, й усі — за електроенергію», — повідомив цей ресурс.

Експерт Олег Попенко зазначає, що протягом останнього часу борги виросли неабияк.

«Якщо подивитись на борги станом на кінець 2021 року, то сума складала 81,3 мільярди гривень. На 1 серпня цього року, без включення боргів на окупованих територіях, сума складала близько 109 мільярдів гривень. Хоча на 1 березня сума боргів складала 130 мільярдів. Тобто велику частину боргів населення погасило. Але заборгованість і надалі буде зростати. На жаль. Держава повинна вивчати, як вплинути на ці процеси, щоб люди стали більш платоспроможними. Одне питання субсидій не вирішує ситуації. Платоспроможне населення може підписати договір реструктуризації, але, на жаль, не кожне комунальне підприємство готове це підписувати», — зазначає Попенко.

При цьому він додає, що наприклад, є ситуації, коли споживач не сплачує за електроенергію два та більше місяців, то йому вже можуть припинити постачання цієї послуги.

За словами Попенка, споживачі, які заборгували, наприклад, за опалення від 10 тисяч гривень, вже ризикують отримати судовий позов із вимогою сплатити цю суму. До цього він додав, що і за його даними, і за даними відкритих джерел, українці найбільше заборгували саме за постачання теплової енергії.

Борги за комуналку можуть передати колекторам

Аналізуючи ситуацію із заборгованністю населення, Попенко зазначає, що окремі компанії намагаються стягувати плату за комуналку не за допомогою судів, а звертаються до колекторів. Але така практика, за його словами, в Україні застосовується не всюди.

«Багато хто відмовляється (від таких методів впливу на боржників — Ред.)», — каже він. Та пояснює, що це можна назвати політичним рішенням, тому як багато комунальних компаній належать органам місцевого самоврядування.

«Останні зазвичай не йдуть на співпрацю з колекторами. Тобто практика такої співпраці — не завжди і не всюди. Але розмови про це (про долучання колекторів — Ред.) є. Приватні компанії, приватні ЖЕКи використовують практику співпраці з колекторами», — резюмував він.

