Чи повернеться до України тепло: синоптикиня шокувала прогнозом погоди

В Україні починається тиждень атмосферних контрастів. Погодні умови на території нашої країни найближчим часом формуватимуться під впливом атмосферних фронтів і циклонічної діяльності.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У більшості областей пройдуть дощі різної інтенсивності, місцями з грозами та поривчастим вітром. Однак температурний фон розподілиться по Україні нерівномірно: найтепліше буде на південному сході, а прохолодніше — у західних регіонах. Крім того, зросте кількість днів із туманами та суцільною хмарністю. У Києві також передбачаються дощі з середньою температурою близько +11°.+13°.

Що ж до повернення теплих днів, то на них очікувати не варто. Синоптикиня українського гідрометцентру Наталія Птуха зазначила, що класичного осіннього тепла не варто чекати.

«Більшість часу цього тижня буде така сира, волога повітряна маса», — сказала вона.

