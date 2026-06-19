Чи повернуть єдине житло багастраждальному 76-річному киянину, на якому 870 тис. боргу за комуналку: що відомо

Киянина Івана Берестецького позбавили житла після того, як виявили борг у 870 тис. грн. У парламенті, КМДА та адвокат оцінили його шанси на повернення єдиного житла. Колаж ТСН.ua. Фото пенсіонера: OBOZ.UA / © ТСН

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Отримала продовження резонансна історія самотнього 76-річного киянина Івана Берестецького, який до недавнього часу мешкав на столичному проспекті Шухевича, 26 та був позбавлений своєї однокімнатної квартири — після розголосу поліція Дніпровського району Києва відкрила та розслідує кримінальне провадження. Сам чоловік, після всього, що з ним сталось, зараз перебуває у терапевтичному відділенні столичної лікарні №8.

ТСН.ua з’ясував нові деталі цієї щемливої історії.

Як відомо, за даними фахівців Державної виконавчої служби, ЖБК, у якому перебуває багатоповерхівка, де мешкав цей пенсіонер, нарахував йому борг на шалену суму — більше 870 тис.грн. (в його квартирі не було лічильників води і не виключено, що увесь небаланс по будинку, в якому близько 500 квартир, записали на нього) З’являлись відомості, що після продажу квартири і погашення боргу Іван Берестецький може отримати залишок — близько 120 тис. грн. Але, як пояснили в коментарі для ТСН.ua джерела у цій службі, він не отримає цієї суми, тому як згідно закону буде вирахувано, зокрема і виконавчий збір. Тобто цей чоловік може не отримати взагалі ніякої решти або вона буде вкрай мізерною. Водночас, наші джерела у Мін’юсті висловлюють сумнів, що цей борг відповідає фактичному обсягу спожитої чоловіком води і припускають, що всі крапки над «і» міг би розставити чіткий аудит спожитих комунальних послуг.

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Чи є шанси повернути квартиру

Станом на зараз відомо, що квартира була виставлена на аукціоні та була куплена одним з київських рієлторів за 1 мільйон гривень. Згодом він її виставив на продаж, але вже остаточна вартість складала більше 1 мільйона 800 тис. гривень.

«Якщо буде доведено, що це житло було куплено на аукціоні недобросовісним покупцем, якщо купівля відбувалась з порушеннями, то шанси на повернення квартири теоретично існують. Але Державній виконавчій службі не відомо, хто приймає участь в аукціоні, виконавцям стає відомо про кінцевого покупця. Щодо особи дідуся: це нормальна, адекватна людина. Коли новий власник за допомогою слюсарів виламували двері, то цей дідусь плакав. Він не очікував, що все буде так. Можна навіть припустити, що він навіть і не знав, що квартира була виставлена на торги. Це єдине його житло, після втрати якого він фактично залишається на вулиці. У нього зовсім невеличка пенсія — лише близько 4 тисяч гривень», — повідомило нам поінформоване джерело у державних структурах, обізнане про обставини справи.

Крім того, наше джерело уточнило, що будь-якого рішення про примусове виселення пенсіонера не було, тому як опинився на мосту на проспекті Бандери в Києві залишається відкритим питанням, яке вочевидь з’ясує поліція. «Якщо його силоміць вивезли з квартири, то у таких діях можуть бути ознаки криміналу», — каже наше джерело.

«Поки людина у лікарні, то соціальні служби району постійно навідуються до нього. Він самотня людина. Національна поліція буде займатися перевіркою інформації (про обставини позбавлення Івана Берестецького житла — Ред.). Коли цього чоловіка будуть вже виписувати з лікарні, то будемо пропонувати йому варіанти (зокрема, проживання у притулку — Ред.). Вони є, але він доросла людина, тому буде приймати рішення сам. Чи є шанси повернути йому квартиру? Якщо під час досудового розслідування будуть виявлені порушення (скоєні відносно Івана Берестецького — Ред.), то, звичайно, є (шанси повернути житло — Ред.). Але ми маємо розуміти, що це дуже довгий процес. Наскільки я знаю, на квартиру, де він проживав, накладено арешт», — розповіла нам заступниця голови КМДА Марина Хонда.

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У поліції Києва нам підтвердили, що відкрили та розслідують кримінальне провадження, у рамках якого з’ясовуються всі обставини, за яких 76-річний Іван Берестецький опинився у таких складних життєвих обставинах.

«Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем)», — повідомили нам у пресслужбі Дніпровського райуправління поліції Києва. При цьому у поліції не спростували, але і не підтвердили того, що на квартиру Берестецького накладено арешт у рамках кримінального провадження.

Своєю чергою, парламентарка та очільниця профільного комітету Верховної Ради Галина Третьякова в коментарі для ТСН.ua висловила думку про те, що якщо квартира Івана Берестецького була перепродана і її купили за ринкову ціну доброчесні покупці, то процес можливого повернення саме цього житла Іванові Берестецькому може затягнутись на роки.

«Так кажуть у нотаріальній спільноті. Але якщо у рамках кримінального провадження будуть виявлені факти порушення законодавства, то тоді шанси є», — каже вона.

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Також вона уточнила, що буде готувати пропозицію змін до закону, які мають заборонити позбавляти людину єдиного житла не люксового класу, навіть якщо є велика заборгованість за комуналку.

Шанси на повернення житла: думка адвоката

За словами адвоката Сергія Старенького, який спеціалізується на поширених проблемних питаннях населення, повернення майна можливе, але лише за певної умови.

«Якщо буде доведено, що порушена процедура торгів. Тобто, торги можуть бути визнані незаконними, якщо була порушена їхня процедура. Наприклад, якщо неправильно була проведена оцінка житла, якщо була недостатня кількість заявок (учасників — Ред.). З практики знаю, що на вирішення таких питань в суді знадобиться не менше року. Якщо процедура була дотримана, то квартира не повернеться», — каже Старенький.

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