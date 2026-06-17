Чи повинен Зеленський їхати до Москви заради закінчення війни в Україні: Сибіга зробив заяву

Зеленський запропонував Путіну мирні переговори / © ТСН

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що наші західні партнери розуміють, що заяви Путіна про приїзд Зеленського до Москви заради закінчення війни в Україні — це неприйнятні умови.

Про це він сказав у коментарі ТСН.

Сибіга наголосив, що Україна готова до мирного закінчення війни. Він додав, що є сподівання, що Путін прийме пропозицію українського лідера та зустрінеться з ним заради миру.

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«Такі дивні пропозиції зустрітися в Москві — вони не можуть бути прийнятні і партнери це поділяють. Ми говорили з кількома лідерами, як зробити цю зустріч між президентом Зеленський і Путіним. Ми маємо їхню підтримку і є розуміння, що така зустріч дасть поштовх до закінчення війни. Президент Зеленський до цього готовий і ми сподіваємось, що Путін не буде ховатись і прийме цю пропозицію на іншому майданчику, крім Москви та Білорусі. Є Туреччина, Швейцарія. Президент Зеленський готовий поїхати і до США. Головне — політична воля і у нас вона є», — наголосив міністр.

Війна в Україні: що відомо мирні ініціативи Зеленського

Український президент Володимир Зеленський вкотре закликав диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів і навіть висунув дедлайн — до прийдешньої зими.

Раніше Зеленський заявив про готовність до зустрічі з «фюрером» РФ Володимиром Путіним. Як місце він запропонував саміт G7 у Франції.

Речник Дмитро Пєсков заявив, що нібито Зеленський не запрошував Путіна на зустріч на полях саміту G7. З його слів, «офіційних каналів для зв’язку між Москвою та Києвом немає».

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Пєсков зухвало заявив, що на Зеленського чекають у Москві, якщо він «готовий говорити відповідально і серйозно».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У США ТА ЄВРОПИ УРИВАЄТЬСЯ ТЕРПЕЦЬ! Таємні домовленості Зеленського і Трампа! | ТСН 22:00 16 червня

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