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Чи повинен Зеленський їхати до Москви заради закінчення війни в Україні: Сибіга зробив заяву
Андрій Сибіга розповів, що Україна готова до мирних переговорів та закінчення війни. Він наголосив, що президент Зеленський очікує на зустріч із російським диктатором Путіним.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що наші західні партнери розуміють, що заяви Путіна про приїзд Зеленського до Москви заради закінчення війни в Україні — це неприйнятні умови.
Про це він сказав у коментарі ТСН.
Сибіга наголосив, що Україна готова до мирного закінчення війни. Він додав, що є сподівання, що Путін прийме пропозицію українського лідера та зустрінеться з ним заради миру.
«Такі дивні пропозиції зустрітися в Москві — вони не можуть бути прийнятні і партнери це поділяють. Ми говорили з кількома лідерами, як зробити цю зустріч між президентом Зеленський і Путіним. Ми маємо їхню підтримку і є розуміння, що така зустріч дасть поштовх до закінчення війни. Президент Зеленський до цього готовий і ми сподіваємось, що Путін не буде ховатись і прийме цю пропозицію на іншому майданчику, крім Москви та Білорусі. Є Туреччина, Швейцарія. Президент Зеленський готовий поїхати і до США. Головне — політична воля і у нас вона є», — наголосив міністр.
Війна в Україні: що відомо мирні ініціативи Зеленського
Український президент Володимир Зеленський вкотре закликав диктатора РФ Володимира Путіна до переговорів і навіть висунув дедлайн — до прийдешньої зими.
Раніше Зеленський заявив про готовність до зустрічі з «фюрером» РФ Володимиром Путіним. Як місце він запропонував саміт G7 у Франції.
Речник Дмитро Пєсков заявив, що нібито Зеленський не запрошував Путіна на зустріч на полях саміту G7. З його слів, «офіційних каналів для зв’язку між Москвою та Києвом немає».
Пєсков зухвало заявив, що на Зеленського чекають у Москві, якщо він «готовий говорити відповідально і серйозно».
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: У США ТА ЄВРОПИ УРИВАЄТЬСЯ ТЕРПЕЦЬ! Таємні домовленості Зеленського і Трампа! | ТСН 22:00 16 червня