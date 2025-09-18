ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН

Ексклюзив ТСН
Чи поїдуть до України заробітчани та які гроші їм пропонують: цікаві подробиці

Експертка пояснила, чи варто в Україні очікувати заробітчан.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Чи поїдуть до України заробітчани та які гроші їм пропонують: цікаві подробиці

Чи приїдуть до України заробітчани — пояснення експертки

HR-експертка Тетяна Пашкіна розповіла, що навряд чи в Україні можна очікувати масового приїзду заробітчан з інших країн.

Про це вона сказала в коментарі ТСН.ua.

Експертка зазначила, що зараз в Україні заробітчанам пропонують 500–800 доларів зарплати, чого недостатньо, щоб привабити іноземців.

«Навряд чи в умовах війни до нас масово їхатимуть трудові мігранти. Гадаю, що тих, хто спокуситься на такі гроші в умовах нашої невизначеності, буде небагато. І тут велике питання, чи не розглядатимуть вони Україну лише як транзитний пункт для руху далі до Європи. Поки що у нас законодавство не дуже „лагідне“ до трудових мігрантів. І я не впевнена, що наразі там щось суттєво змінюється», — підсумовує Тетяна Пашкіна.

Більше читайте в матеріалі: Відсутність продавців та офіціантів: якими будуть наслідки виїзду за кордон молоді 18–22 років

