Чи поїдуть до України заробітчани та які гроші їм пропонують: цікаві подробиці

Чи приїдуть до України заробітчани — пояснення експертки

HR-експертка Тетяна Пашкіна розповіла, що навряд чи в Україні можна очікувати масового приїзду заробітчан з інших країн.

Про це вона сказала в коментарі ТСН.ua.

Експертка зазначила, що зараз в Україні заробітчанам пропонують 500–800 доларів зарплати, чого недостатньо, щоб привабити іноземців.

«Навряд чи в умовах війни до нас масово їхатимуть трудові мігранти. Гадаю, що тих, хто спокуситься на такі гроші в умовах нашої невизначеності, буде небагато. І тут велике питання, чи не розглядатимуть вони Україну лише як транзитний пункт для руху далі до Європи. Поки що у нас законодавство не дуже „лагідне“ до трудових мігрантів. І я не впевнена, що наразі там щось суттєво змінюється», — підсумовує Тетяна Пашкіна.

