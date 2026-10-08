Чи прискорять кінець війни в Україні ракетні удари по Москві: головні сценарії

Військові аналітики не виключають, що перелом у війні можливий за низки умов та ударів по Москві / © ТСН

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Перелам у війні в Україні на користь нашої країни можливий за певних умов і далеко не останню роль у цьому становитимуть подальші удари по Москві — такої думки останнім часом притримується низка військових експертів.

Чи дійсно удари по столиці країни-агресорки здатні певним чином змінити хід війни і наскільки можливе продовження таких атак з огляду на наявність щільної російської ППО — про це в коментарі для ТСН.ua розповіли військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко та військовий блогер Сергій Місюра.

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«Нещодавно була атака по Підмосков’ю та Москві. Були атаковані об’єкти, які мають відношення до паливної інфраструктури, яка забезпечує російські війська. І такі атаки безумовно будуть, і атаки на Москву точно будуть», — каже Олександр Мусієнко.

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Та продовжує: «Поясню чому. Перше: в Москві і довкола неї зосереджена значна кількість об’єктів, які важливі для ухвалення рішень щодо війни. Це командні пункти, центри зв’язку, що дуже важливо. Друге: це об’єкти військово-промислового комплексу, а також воєнної інфраструктури. Наприклад, такий комплекс як «Жуковський», який займається інноваціями у технологіях виробництва ракет і БПЛА. Наступний фактор: це — демонстрація наших спроможностей і можливостей. Ми показуємо, що маємо здатність. І тому, якщо Росія не припинятиме цю війну, то буде летіти по Москві. Третє: ми повинні в тому числі здійснювати тиск на ворога, використовувати елементи психологічної війни, для того, щоб там населення бачило наслідки для них. Щоб внутрішній тиск так званих еліт навколо Путіна зростав щодо припинення війни. І плюс для підтримки нашого бойового духу. Це важливо. Тому такі атаки будуть, і можу сказати, що вони плануються».

Удари по Москві: чому їх вкрай мало

«Щодо складнощів. Вони є, оскільки є зосереджені російські системи ППО, але давайте згадаємо ситуацію 2024 року або навіть першої половини 2025 років, коли наші засоби навіть долетіти до Москви не могли. У 2026 році ситуація вже змінилась», — констатує Мусієнко.

Він наводить приклади: «Сама московська влада визнає, що у них доволі часто працює ППО, закривається повітряний простір для цивільної авіації і летять БПЛА. Потрібно працювати на те, щоб по-перше перевантажувати ППО довкола Москви, продовжувати роботу по ураженню радарів і систем ППО загалом на шляху до Кремля. Третє: комплексні атаки. Тобто використання ракет та дронів різних типів, зокрема — дронів-приманок. Задатися ціллю: протягом місяця атакувати, скеровувати 70%-75% в бік московського регіону. Тоді, думаю, результати будуть. Сподіваюсь, не дуже довго доведеться чекати застосування українських балістичних ракет».

Чи можливий перелам у війні у разі суттєвого пробиття ППО Москви

На думку Мусієнка, по відношенню до Москви у населення інших російських регіонів сформувалося негативне ставлення.

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Через те, що у областях почали скасовувати соціальні виплати.

«Все йде на війну, а Москви це не стосується. Москва забезпечується паливом у першу чергу. У регіонах — черги. Негативне ставлення у багатьох росіян доволі таке серйозне. Нам потрібно атакувати Москву, оскільки це може створити якщо не перелом, то досить серйозні умови для демонстрації наших спроможностей. Які зрештою конвертуються в те, чого ми хочемо досягти — максимально вигідних для нас умов з позиції сили на можливих перемовинах. Тому Москва має в цьому сенсі значення», — зазначає аналітик.

Удари по Москві: якою кількістю ракет можливо досягти серйозних наслідків

На це питання Мусієнко відповідає наступним чином: «Досить серйозний ефект на межі з катастрофічними наслідками мало б застосування нами 100 ракет (одночасно — Ред.). Якщо б вони у нас були. До речі, Росія до такого готується, до збиття нашої балістики. Влітку цього року вони вирізали частину лісопаркової зони біля Москви, розмістили там додаткові комплекси С-400 на бойовому чергуванні, розробили плани переїзду великих державних компаній, концернів в інші міста на випадок наших атак. Вони готуються до того, що Україна буде атакувати Москву більшими силами. Я би сказав так: потрібно концентруватись на тому, що у нас є. Поки ми чекаємо балістику, потрібно виробляти реактивні БПЛА і запускати 3-5 дронів протягом однієї години в бік Москви. У поєднанні з дронами-приманками це суттєво виснажувало б російську ППО та відкривало б для нас можливості для подальших атак».

Війна Росії проти України: чи «всесильна» в Москві ППО

«Потрібно розуміти — там ще з часів СРСР так склалося, що вкладалися величезні кошти у виробництво саме наземних зенітно-ракетних комплексів. На Заході була інша доктрина — там розраховували, що йому, Заходу, допоможе відбиватися авіація. Покладалися на те, що літаки будуть збивати крилаті ракети, а балістику допоможуть збивати американські системи Patriot. Відповідно, з тих часів склалась доктрина, що потрібно виробляти велику кількість зенітних комплексів, Кремль їх виробляв і через це накопичив значну кількість, та продовжує виробляти. Ми багато знищили і це дає нам можливість проривати ППО», — аналізує поточну ситуацію Мусієнко.

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За його словами, щільність ППО навколо Москви обумовлена ще і тим, що Росія не прикриває інші свої регіони.

«Концентрують навколо Москви, Петербурга, Валдая, Алабуги та інших важливих для Росії цілей. Довкола Москви сформовано три кільця ППО. Але наші засоби ураження проходили і внутрішнє кільце — коли був удар по Капотні, коли російські «Панцирі» працювали по російських будинках. А в України Росія вкрала ідею створення мобільних вогневих груп. Тобто є різні способи прикриватись. Але при постійних інтенсивних атаках з повітря можна швидше пробити будь-яке кільце ППО. Станом на сьогодні не існує таких кілець ППО, які є непробивними», — каже аналітик.

Мусієнко не виключає, що якщо будуть серйозні пробиття московської ППО, то «на горизонті» з’явиться довгоочікуваний перелам у війні.

Атаки по Москві: коли можливі серйозні влучання

Своєю чергою, військовий блогер Сергій Місюра зауважує, щоб по Москві прилетіли лічені одиниці дронів, треба загалом використати декілька сотень.

«Краще запустити до НПЗ, куди долетить більше. Тобто йдеться про співрозмірність. Щільність ППО є не тільки навколо Москви, а й на дольотах до неї», — каже він, але додає, що важливі цілі є і московському регіоні, куди б’ють та успішно дістають українські дрони.

«А щодо психологічного ефекту, то він є, коли скасовуються авіарейси, коли є черги на заправки», — висловлює свою думку Місюра.

До цього додає, що на його думку, переламу у війні може не статись через одні тільки удари по самій Москві, по центрах ухвалення рішень.

«Це дуже стратегічне питання і немає дуже простої відповіді. Перелому у війні може не статись тільки через удари по Москві, перелому не може статись тільки через перелом на фронті. Це дуже багатовекторне питання. Те, що прилетить декілька ракет по Москві — це не буде переломом. Тобто один удар не призведе до цього», — каже він.

Резюмуючи, блогер зазначає, що наявність трьох кілець оборони навколо Москви не означає, що ці кільця проти дронів.

«Комплекси С-300, С-400 — це захист від балістичних ракет великої дальності. А от проти дронів…. Хто сказав, що Москва гарно збиває дрони? Ми робили дві атаки по Москві, і російська ППО була пробита. Всі три кільця, але для цього потрібно дуже багато засобів», — каже Сергій Місюра.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що у Путіна заговорили про «мир» після плану Індії, але висунули нові претензії. У Кремлі заявили про продовження війни «до вказівок» Путіна.







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