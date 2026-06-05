Чи прискорить завершення війни лист Зеленського Путіну: експерти назвали головні сценарії

Володимир Зеленський звернувся до Путіна з відкритим листом — політолог проаналізував можливі сценарії / © ТСН

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Як саме та чи загалом зміниться війна в Україні після того, як президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа очільникові Кремля Володимиру Путіну — про це в коментарі для ТСН.ua ситуацію детально проаналізував політолог Володимир Фесенко.

За його словами, в історії сучасних військових конфліктів це звернення стало першим, коли лідер країни пише відкритого листа очільникові країни-агресорки.

«Пряме звернення, офіційний лист президентові країни, з якою йде війна — такої події в сучасній історії не було. Можливо, були закриті аналоги. Цей лист — не тільки і не стільки про початок переговорів. Він є багатоцільовим. Немає однієї головної мети. Є одразу декілька завдань. Формально це звернення до Путіна про переговори щодо завершення війни. Що важливо — у листі формулюється українська позиція щодо переговорів», — каже Фесенко.

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Як може вплинути лист Зеленського на війну в Україні

Він продовжує: «Позиція Росії полягає в тому, що між собою про умови про завершення війни домовилися РФ і США в Анкориджі, а Україна має виконувати. А цей лист чітко демонструє не лише Путіну, а й міжнародній спільноті, що домовлятися доведеться з Україною. Це — демонстрація української готовності до переговорів».

За словами політолога, те, що президент США Дональд Трамп відреагував — це була одна з цілей.

«Вона досягнута. Крім того, цей лист — звернення через голову Путіна до російських еліт. Тези про втому від війни, про готовність воювати далі, а чи готові до цього росіяни, є тези про те, що це — війна Путіна», — висловлює він свою думку.

Як вважає Фесенко, цей лист має ще одну цікаву функцію.

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«Росія почала просувати таку позицію, що вона нібито готова домовлятися на умовах Анкориджа, а Зеленський „не хоче припиняти війну“. А цей лист Зеленського руйнує всю цю комбінацію. Він офіційно підтверджує всім, що Україна готова домовлятися, є пропозиція про те, коли та як починати переговори, де вони можуть бути проведені, а де — не можуть, і на яких умовах», — каже експерт.

Росія і фактично Путін, на його думку, ставляться на певну розтяжку — або погоджуються на переговори, або відмовляються.

Новий задум щодо закінчення війни в Україні

«Якщо відмовляєтеся, отже, ви, Росія, не хочете завершення війни. Важливий момент, що це пов’язано з форумом у Санкт-Петербурзі. У мене є велика підозра, що була розіграна багатокрокова комбінація: першим був удар по Кронштадту, по петербурзькому нафтоналивному терміналу, демонстрація влучності, ефективності українських далекобійних ударів, демонстрація російській владі та друзям Путіна. Проходить день — і йде політична інформаційна атака. Я б сказав, що навіть контратака. Вона йде напередодні офіційного виступу Путіна», — аргументує політолог.

Він продовжує: «І тут з’являється лист Зеленського, на який треба відповідати. Це руйнує всю ту схему, яка була запланована для виступу Путіна на форумі. Було помітно, що речник Дмитро Пєсков не знав, як реагувати вчора ввечері. Лише сказав, що буде передано Путіну. Побачимо, що скаже Путін».

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Крім того, Фесенко зауважує: «Не варто чекати, що він, Путін, погодиться на переговори».

За його словами, очільник Кремля не готовий зараз до переговорів з Україною.

«Він хоче перемовин з Трампом. Але важливо інше — Україна контратакує, йде перехоплення ініціативи з боку України і на полі бою, і в переговорному процесі, зокрема в інформаційних процесах навколо переговорів. У Росії шукатимуть варіант, як відповідати. Я думаю, що один з варіантів відповіді, не прямо, можливо, з певною паузою у стилі Путіна — відновлення переговорів. Якщо це станеться, то це означатиме, що мети досягнуто. Не варто очікувати швидких домовленостей. Я думаю, що раніше осені ні про що реально домовлятися не будуть. Путін хоче отримати військові результати на фронті і лише після цього з позиції сили, як він сподівається, вести переговори. А для нас зараз важливо реанімувати переговорний процес. Він на паузі, яка затягнулася. Зеленський не хоче чекати, і тому цей лист має підштовхнути росіян щонайменше до відновлення переговорів», — каже політексперт.

Водночас Фесенко не виключає, що найближчим часом може відбутися ще якась подія у рамках цієї, можливо, багатокрокової комбінації.

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«Першою була атака дронами, другий крок — цей лист, який точно став несподіванкою для росіян. До речі, там є дуже різні реакції. Багато хто вважає, що Росія може і погодитися, але я так не думаю. У будь-якому разі — не прямо й не одразу. Путін не буде прямо відповідати на ініціативи Зеленського, погоджуватися на його пропозиції. Але важливо витягнути його на переговорний процес. А може бути і третій крок, цілком ймовірно», — резюмує він.

Закінчення війни в Україні: прогнозується відмова

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак ситуацію з листом розцінює як не надто обнадійливу.

«За абсолютно різного ставлення до Володимира Зеленського довжелезний лист російському президентові писався з позиції відчуття наших поточних оборонних можливостей, а також з розумінням та усвідомленням наших найближчих зростальних можливостей. З іншого боку, усвідомленням того, що кожен день продовження війни має свою ціну, і вона вимірюється не в грошах чи чомусь матеріальному, а саме в життях наших військових на фронті», — написав він на своїй сторінці в соцмережі.

Також експерт додав: «Плюс суттєве виснаження української інфраструктури, і насамперед енергетики, що може призвести до блекаутів уже в перших числах жовтня 2026 року».

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Водночас він замислюється про те, чи приймуть пропозицію в Кремлі.

«Вірогідність відмови я розцінюю в ~80%», — написав Ступак і навів варіанти:

Цей лист може бути розцінений, як капітуляція України та визнання слабкості на фронті.

Російська карта бойових дій у певних локалізаціях на 10–15 км відрізняється від реальності на землі (звісно, на користь РФ).

Все це може створити у Кремлі ілюзію, що ось ще трохи (місяць-два, до кінця року) — і війна буде виграна, тому треба продовжувати бойові дії.

Кремль гучно й пафосно погодиться на пропозицію, але за однієї умови — Україна виходить з «території рф» (Донецька область) або, як варіант — лише через особистий приїзд Зеленського до москви.

«Обидва варіанти нездійсненні. І знову мʼяч „небажання завершити війну“ буде перекинуто на наше поле», — резюмує військовий експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, чому Зеленський написав відкритого листа Путіну саме зараз. Експерт зазначив гострий тон послання, з яким президент України звернувся 4 червня до російського диктатора.

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