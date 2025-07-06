Чи прийдуть до України "пекельні рекорди": якою буде погода наступного тижня

Літня спека / © Pixabay

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У більшості регіонів світу температурні показники стають дедалі вищими, в Іспанії, Португалії, Італії стовпчики термометрів піднімалися до 40 і навіть до 46 градусів. Утім до України ці «пекельні рекорди» не добралися. За прогнозами синоптиків, у нашій країні скоро знову будуть дощі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень

Як повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, з понеділка в Україні очікують дощів, іноді з грозами — у західних областях.

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Температура повітря на заході України до кінця тижня знизиться.

У решті областей — початок тижня передбачають сухий і тепліший: до 31-33 градусів. На півдні стовпчики термометрів досягнуть позначки 35.

Від п’ятниці, 11 липня, дощі доберуться і до східних і південних областей. Однак дощитиме у поєднанні зі спекою — до 34-37 градусів.

Втім, це лише попередній прогноз.

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Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко споогнозувала погоду на найближчі дні в Україні.