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Чи прийдуть до України "пекельні рекорди": якою буде погода наступного тижня
Від 11 липня дощитиме практично на всій території України.
У більшості регіонів світу температурні показники стають дедалі вищими, в Іспанії, Португалії, Італії стовпчики термометрів піднімалися до 40 і навіть до 46 градусів. Утім до України ці «пекельні рекорди» не добралися. За прогнозами синоптиків, у нашій країні скоро знову будуть дощі.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень
Як повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, з понеділка в Україні очікують дощів, іноді з грозами — у західних областях.
Температура повітря на заході України до кінця тижня знизиться.
У решті областей — початок тижня передбачають сухий і тепліший: до 31-33 градусів. На півдні стовпчики термометрів досягнуть позначки 35.
Від п’ятниці, 11 липня, дощі доберуться і до східних і південних областей. Однак дощитиме у поєднанні зі спекою — до 34-37 градусів.
Втім, це лише попередній прогноз.
Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко споогнозувала погоду на найближчі дні в Україні.