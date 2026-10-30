Чи приїде тепер таксі Києва на дешеві замовлення: що змінилося

В Україні намагаються обмежити ціни на таксі під час повітряних тривог червоного рівня / © ТСН

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Після того, як уряд зробив намагання обмежити ціни на поїздки в таксі Києва під час тривог і транспортних форс-мажорів, експерти, безпосередньо самі таксисти та постійні пасажири висловили свої думки про можливі плюси та ризики такого нововведення.

Нагадаємо, як відомо, прем’єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що урядовий меморандум з операторами служб таксі передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов. Це максимум 75% до базового тарифу.

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«Тобто якщо базовий тариф за звичних умов — без тривог, заторів тощо — з точки А в точку Б становить умовно 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн — то максимум 525 грн. Пасажири зберігають можливість самим регулювати ціну, але будуть також встановлені граничні межі», — повідомив Корецький.

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Своєю чергою, експерт з питань роботи столичного транспорту Олександр Гречко в коментарі для ТСН.ua висловив думку про те, що з однією сторони позитивна новина про обмеження цін на поїздки в таксі може мати і абсолютно зворотній бік.

«Уряд домовився з компаніями, щоб вони нібито не підвищували ціни. Начебто добра справа. По-перше: це стосується дуже незначного періоду, періоду повітряних тривог червоного рівня. Плюс 2 години після закінчення тривоги. В цей час кількість таксистів не збільшується, але у людей з’являється більше потреб кудись доїхати. Особливо вранці або ввечері або якщо погана погода, коли попит збільшується в рази, а пропозицій більше не стає. Відповідно, за цих умов людина, яка може дозволити заплатити більше за таксі, ставить більшу вартість, на цю ціну водій погоджується. Я підписався на чат таксистів, вони глибоко незадоволені нововведенням. З урахуванням того, що місто часто стоїть у заторах і якщо обмежують дохід від поїздки, їм подекуди вигідніше або дочекатись того часу, коли обмежень не буде, або брати замовлення не на інший берег столиці, а по району. Або когось „підхопити“ без замовлення, наприклад, біля станції метро. Виходить так, що пасажир може довго шукати того, хто погодиться або махати рукою, зупиняючи автівки. Водії таксі не захочуть стояти у заторах, витрачати бензин заради того, щоб заробити умовно кажучи 200 гривень», — каже Олександр Гречко.

На його думку, ситуацію міг би частково вирішити громадський транспорт, якщо б він не був змушений стояти у заторах.

«Щоб громадський транспорт не стояв у заторах, треба залучати патрулі поліції, аби вони контролювали смуги для цього транспорту», — припускає він.

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На цю тему Олександр Гречко написав відповідний допис у соцмережі. Одним з перших месенджів він зазначив наступне: «Драйвери/водії будуть брати менше замовлень в додатках, якщо там цінова стеля буде 500 грн за якусь поїздку, а людина на вулиці махне рукою і запропонує 800-1000 готівки чи на картку».

Один з тих, хто прокоментував цей пост, відрекомендувався таксистом, який працює з 1999 року.

«Бізнес підписав, от нехай бізнес і возить. А водії — це не бізнес, це окремі суб’єкти, які не будуть грати в ігри, там де їм не цікаво. Я в таксі з 1999 року», — написав користувач Ігор.

Олександр Гречко каже, що навіть у такій ситуації є часткова альтернатива.

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«Вранці 29 жовтня я їздив до Південного мосту подивитись на ситуацію. Люди дуже активно користуються прокатом електросамокатів — за 70 гривень можна за 10 хвилин подолати міст і не платити в декілька разів більше. І ще за декілька хвилин доїхати на метро до центру міста. Тобто є така альтернатива. У середньому заряду самоката може вистачити на 15-20 кілометрів поїздки», — каже він.

Таксі Києва: що кажуть постійні пасажири

ТСН.ua поспілкувався з декількома киянами, які частіше середнього користуються послугами таксі.

«У мене бувають такі ситуації, це коли заздалегідь є попередження з багатьох джерел про ракетну атаку, то я на таксі можу поїхати до гарного укриття. Якщо ніхто не погоджується на додаткові 100 гривень, я додаю 250 гривень до базової вартості поїздки. Звісно, що таке відбувається не часто, а коли є попередження від американської розвідки про масовану атаку. Я взяла за правило прямувати до укриття», — розповіла нам киянка Христина Бєлова.

До цього вона додає: «Крім того, у мене нещодавно була ситуація, коли за поїздку від станції метро «Арсенальна» до станції метро «Іподром» пізно ввечері я заплатила 1 тисячу гривень, хоча базова ціна була значно меншою. Але за меншу ціну ніхто не хотів їхати. Я ніколи не користуюсь послугами випадкових автівок, завжди замовляю у додатку».

Ще один з киян, який часто користується послугами таксі, нам в коментарі розповів, що протягом останнього часу, коли повітряні тривоги значно почастішали, доводиться підвищувати ціну.

«Вимушеною буденністю стало те, що у часи пік додаю до вартості поїздки 200-250 гривень, щоб доїхати з центра міста до Софіївської Борщагівки. Тобто на звичайну базову ціну, хоч вона і чимала, мало хто погоджується, а їхати треба», — розповів нам цей чоловік.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що понтони через Дніпро не врятують Київ від транспортного колапсу. Після пошкодження Південного мосту в Києві влада готує альтернативні переправи через Дніпро, проте понтони, насипні дамби та плавучі платформи мають технічні обмеження.

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