Чи скасують бронювання для тих, хто опікується родичами з інвалідністю: що відомо

Мобілізація в Україні може незабаром змінитись / © ТСН

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В Україні триває мобілізація. За даними колишньої Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, процес залучення нових чоловіків до війська може зазнати змін.

Днями Денисова повідомила на своїй сторінці у соцмережі, що правозахисна організація, яку вона наразі очолює, отримала офіційну відповідь Офісу військового омбудсмана, а разом із нею — текст підготовленого законопроєкту, порівняльну таблицю та пояснювальну записку.

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За її даними, у відповіді йдеться про пропозиції щодо наступної зміни мобілізаційного законодавства:

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Для батьків дітей з інвалідністю до 18 років — встановити додаткові умови отримання відстрочки. Якщо в родині виховується одна дитина з інвалідністю і є обоє батьків, право на відстрочку за цією підставою може бути втрачено. Його пропонують зберегти за відсутності інших осіб, зобов’язаних виховувати дитину, або якщо в родині двоє неповнолітніх дітей, одна з яких має інвалідність.

Для батьків дітей із тяжкими захворюваннями, яким не встановлено інвалідність, — також запровадити додаткові обмеження щодо наявності інших осіб, зобов’язаних виховувати дитину, або виховання двох неповнолітніх дітей.

Для чоловіків і дружин осіб з інвалідністю I та II груп — замість чинної підстави, пов’язаної з наявністю такого члена сім’ї, передбачити обов’язкове здійснення постійного догляду.

Для чоловіків і дружин осіб з інвалідністю III групи у визначених законом випадках, зокрема через онкологічні захворювання, відсутність кінцівок або окремі інші порушення здоров’я, — запровадити додаткову умову здійснення догляду.

Для осіб, один із батьків яких має інвалідність I або II групи, — запровадити вимогу постійного догляду. Така сама вимога пропонується щодо догляду за батьками чоловіка або дружини з інвалідністю I чи II групи.

Для людей, які здійснюють постійний догляд за хворими членами сім’ї, — змінити умови відстрочки, зокрема передбачити відсутність інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Для членів сім’ї другого та третього ступенів споріднення, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи, — змінити умови отримання відстрочки. Зокрема, пропонується виключити окрему підставу для родичів третього ступеня споріднення та запровадити додаткові обмеження для родичів другого ступеня.

Для опікунів осіб, визнаних судом недієздатними, — додати умову щодо відсутності інших осіб, які здійснюють опіку чи піклування. У коментарі для ТСН.ua Людмила Денисова зазначила, що у вересні з’явилася інформація, що начебто обговорюється перегляд надання бронювання.

«Я зробила запити до Офісу військового омбудсмена і до Верховної Ради. Офіс військового омбудсмена надав відповідь, у якій розповів про пропозиції до мобілізаційного законодавства, про проєкт закону. Тобто Офіс військового омбудсмена — автор пропозицій, вони не можуть вносити законопроєкт», — повідомила нам Денисова.

Мобілізація в Україні: що відповіли у Верховній Раді

У парламентському комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, який може розглядати вищезазначені пропозиції у разі їх надання, у коментарі для ТСН.ua повідомили, що обізнані про наявність обговорення в суспільстві пропозицій. Але не більше.

«Жодних ініціатив з цього питання в комітеті не обговорювалось. Військова омбудсменка не має права законодавчої ініціативи. Вона може лише просити народних депутатів це питання якимось чином розглядати. Станом на вчора (12 жовтня) жодних пропозицій, прохань не отримували», — повідомив нам представник комітету Федір Веніславський.

Додатково він зауважив: «Я думаю, що будь-які питання, пов’язані з батьками дітей, які мають інвалідність, мають дуже сумнівні шанси на проходження у парламенті».

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Нагадаємо, раніше повідомлялось про мобілізацію українців за кордоном: які обов’язки мають біженці у Польщі, Німеччині та США. Правила військового обов’язку для іноземців суттєво різняться залежно від країни перебування, про що свідчить досвід Польщі, Німеччини, Швеції та США.

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