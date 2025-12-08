- Дата публікації
Чи справді Покровськ "впав" і фронт вже за 16 км від Краматорська: журналістка ТСН розповіла
Незважаючи на проблеми у Вовчанську, Сіверську, Мирнограді та Покровську, спричинені максимальним тиском російських військ, Донеччина стоїть.
На тлі перемовин російські війська максимально тиснуть на всю лінію фронту. Водночас, українські захисники надалі тримають оборону Покровська та навіть мають успіхи, а фронт від Краматорська подекуди навіть далі, ніж від Сум.
Про це повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
Журналістка спростувала чутки з соцмереж про те, що «Донеччина — все», що «Покровськ пав» і фронт уже за 16 км від Краматорська.
«Так от, шлю вам привіт з Краматорська. Танцювати тут, звісно, не буду, якщо ви розумієте, про що я. Але попрошу трошки скептичніше ставитися до інформації, яку ви читаєте в Інтернеті і вірити перевіреним джерелам. Фронт від Краматорська — він навіть далі, ніж від Сум«, — розповіла Кирієнко.
Щодо закликів очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна про евакуацію, то кореспондентка звернула увагу, що він робить це щодня і вже тривалий. Не варто це сприймати як новину.
У Краматорську триває життя. Там працюють магазини, усі служби. У місті зараз немає світла, бо напередодні російські війська знову вдарили по підстанції. Час від часу чутно вибухи навколо міста, тому що там «прилітає», як і по Слов’янську.
«Але місто живе. Тут безліч людей, тут безліч крамниць, безліч кафе, в яких зараз повно відвідувачів, які прийшли попити каву, бо в квартирах немає світла. Дійсно, що фронт тут далі, ніж від Сум, у 30 кілометрах подекуди», — розповіла Кирієнко.
Вона також прокоментувала чутки про те, що російська ДРГ увійшла до Добропілля.
«Якщо мова йде про Добропілля-місто на Донеччині, то це неправда. Туди навіть повертаються люди. Щойно бачили представників поліції Донеччини, і вони нам про це сказали. А якщо йде мова про Добропілля-село, яке на Гуляйполі, там, можливо, і зайшло російське ДРГ. Але я впевнена, що вже вмерло», – повідомила кореспондентка.
Вона закликала з долею критики ставитися до прочитаної інформації, вірити перевіреним джерелам і підтримувати ЗСУ.
«Тому що коли я вчора прочитала, що Покровськ пав, це вважайте, що ви знецінюєте те, що зараз наші хлопці там роблять. До речі, є успіхи по Покровську, наші воїни є в місті, і вони протистоять ворогу», — зауважила Кирієнко.
Вона розповіла, що на тлі перемовин росіяни максимально тиснуть на всю лінію фронту. Є проблеми у Вовчанську, Сіверську, Мирнограді, Покровську, на Гуляйпільщині.
«Але це не значить, що фронт пав, і це не значить, що Донеччина не стоїть. Всі на місці, всі працюють. От як ви бачите, зараз ранок, Краматорськ. Яке сьогодні число? 8 грудня. Місто живе», — наголосила журналістка.
Нагадаємо, раніше і військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що українські захисники продовжують утримувати позиції у Покровську та Мирнограді, незважаючи на заяви росіян про нібито «повне захоплення» агломерації.