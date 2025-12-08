Чи справді Покровськ "впав" і фронт вже за 16 км від Краматорська: журналістка ТСН розповіла

Покровськ / © Associated Press

На тлі перемовин російські війська максимально тиснуть на всю лінію фронту. Водночас, українські захисники надалі тримають оборону Покровська та навіть мають успіхи, а фронт від Краматорська подекуди навіть далі, ніж від Сум.

Про це повідомила кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.

Журналістка спростувала чутки з соцмереж про те, що «Донеччина — все», що «Покровськ пав» і фронт уже за 16 км від Краматорська.

«Так от, шлю вам привіт з Краматорська. Танцювати тут, звісно, не буду, якщо ви розумієте, про що я. Але попрошу трошки скептичніше ставитися до інформації, яку ви читаєте в Інтернеті і вірити перевіреним джерелам. Фронт від Краматорська — він навіть далі, ніж від Сум«, — розповіла Кирієнко.

Щодо закликів очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна про евакуацію, то кореспондентка звернула увагу, що він робить це щодня і вже тривалий. Не варто це сприймати як новину.

У Краматорську триває життя. Там працюють магазини, усі служби. У місті зараз немає світла, бо напередодні російські війська знову вдарили по підстанції. Час від часу чутно вибухи навколо міста, тому що там «прилітає», як і по Слов’янську.

«Але місто живе. Тут безліч людей, тут безліч крамниць, безліч кафе, в яких зараз повно відвідувачів, які прийшли попити каву, бо в квартирах немає світла. Дійсно, що фронт тут далі, ніж від Сум, у 30 кілометрах подекуди», — розповіла Кирієнко.

Вона також прокоментувала чутки про те, що російська ДРГ увійшла до Добропілля.

«Якщо мова йде про Добропілля-місто на Донеччині, то це неправда. Туди навіть повертаються люди. Щойно бачили представників поліції Донеччини, і вони нам про це сказали. А якщо йде мова про Добропілля-село, яке на Гуляйполі, там, можливо, і зайшло російське ДРГ. Але я впевнена, що вже вмерло», ­– повідомила кореспондентка.

Вона закликала з долею критики ставитися до прочитаної інформації, вірити перевіреним джерелам і підтримувати ЗСУ.

«Тому що коли я вчора прочитала, що Покровськ пав, це вважайте, що ви знецінюєте те, що зараз наші хлопці там роблять. До речі, є успіхи по Покровську, наші воїни є в місті, і вони протистоять ворогу», — зауважила Кирієнко.

Вона розповіла, що на тлі перемовин росіяни максимально тиснуть на всю лінію фронту. Є проблеми у Вовчанську, Сіверську, Мирнограді, Покровську, на Гуляйпільщині.

«Але це не значить, що фронт пав, і це не значить, що Донеччина не стоїть. Всі на місці, всі працюють. От як ви бачите, зараз ранок, Краматорськ. Яке сьогодні число? 8 грудня. Місто живе», — наголосила журналістка.

Нагадаємо, раніше і військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що українські захисники продовжують утримувати позиції у Покровську та Мирнограді, незважаючи на заяви росіян про нібито «повне захоплення» агломерації.