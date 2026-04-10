Чи справді Росія готує новий фронт з боку Придністров’я: Жданов здивував відповіддю

Війна в Україні / © ТСН

Заяви про створення буферної зони у Вінницькій області є елементом інформаційно-психологічної операції (ІПСО) Росії.

Таку думку в коментарі сайту ТСН.ua висловив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, сама поява відповідної карти та обговорення цієї теми в публічному просторі вже виконують завдання Кремля — викликати напруженість і страх серед населення.

«Ні, це класична ІПСО з боку Російської Федерації. Але, як бачите, і вся преса на вухах, і ми з вами обговорюємо цю ситуацію», — сказав Олег Жданов.

Він наголосив, що реальна військова ситуація суттєво відрізняється від інформаційного тла.

«Хоча сам реальний стан має зовсім іншиий вигляд. Чому? Тому що у Російської Федерації немає сил і засобів для здійснення такої операції», — пояснив Жданов.

Військовий експерт додав, що ідея створення буферної зони вздовж кордону не є новою. За його словами, очільник РФ Володимир Путін неодноразово говорив про необхідність створення таких зон, однак варіант із Придністров’ям став предметом активного обговорення лише зараз.

Скільки військ Росія має у Придністров’ї

За словами експерта, російське угруповання у Придністров’ї є обмеженим і не здатне до масштабних наступальних дій.

«Угруповання російських військ на території Придністров’я нараховує близько трьох тисяч військовослужбовців. Це загалом», — розповів Олег Жданов.

Він уточнив, що значна частина цих військових — місцеві жителі, які підписали контракт.

«Більша частина цих військовослужбовців — це вже місцеві жителі, тому що було ускладнено пересування особового складу для проведення ротації», — зазначив він.

Військовий експерт пояснив, що реальних бойових підрозділів там значно менше.

«З бойових там десь приблизно декілька батальйонів. До двох тисяч — це бойові підрозділи. Є у них запаси боєприпасів, але у них дуже мало техніки та озброєння, зокрема й артилерії», — додав Олег Жданов.

Він підкреслив, що з військового погляду реалізація такого плану можлива лише за одного сценарію — морської десантної операції.

«На сьогоднішній день з військового погляду єдиний спосіб реалізувати цю операцію — це висадити десант в Одесі, в Затоці. Іншого шляху немає», — пояснив експерт.

Втім, за його словами, прорив сухопутним шляхом через територію України дуже малоймовірний через брак ресурсів.

«У росіян сьогодні вже немає сил і засобів, щоб робити прориви в нашій обороні на основній лінії фронту», — каже Олег Жданов.

Він також нагадав про втрати Росії в Чорному морі.

«Наше Головне управління розвідки вчора потопило останній великий десантний корабель, який перебував в акваторії, тимчасово був приписаний до Чорноморському флоту Росії. То на чому вони будуть десант морський висаджувати? На шлюпках?» — сказав Олег Жданов.