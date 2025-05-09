Чи стане Лев XIV новим Папою-миротворцем: посол у Ватикані Юраш пояснив деталі

Папа Римський Лев XIV / © Associated Press

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Новообраний Папа Римський Лев XIV у своїй програмі, про що він наголосив у промові, намагатиметься втілювати ідеї миру.

Про це заявив Надзвичайний і повноважний посол України при Святому престолі і Мальтійському Ордені Андрій Юраш в ексклюзивному коментарі ТСН, відповідаючи на запитання журналістки ТСН Неллі Ковальської про те, чи стане Лев XIV новим Папою-миротворцем.

«Церква для нього це є інституція, яка повинна будувати мости, про що він казав, яка повинна будувати діалог і утверджувати моделі, як Ви кажете, єднання між різними спільнотами, суспільствами і державами. Але у визначенні того, кого із Левів–попередників він мав на увазі, тут думки розходяться. І я абсолютно впевнений, моя думка, що головним для нього був взірцем папа Лев XIII. Звісно, всі пам’ятаємо про Лева Великого, але останній Лев XIII, він залишив надзвичайно потужний слід в історії церкви. По-перше, він був дуже довго, 25 років був його понтифікат. По-друге, він перебував на посаді очільника церкви у надзвичайно складний період для католицької церкви. Тоді об’єднана Італія фактично позбавила прав понтифікат на те, що вони більше тисячі років перед цим мали», — пояснив посол.

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Відповідаючи на запитання, чи стане новий Папа продовжувати той шлях, який проторив Франциск, чи буде він таким самим соціальним папою, Андрій Юраш зауважив, що якби він прагнув абсолютно мати відзеркалення того, що робив попередник, він би напевно обрав ім’я Франциск.

«Я думаю, він би абсолютно переконаний, що він представляє середній, умовно кажучи, напрям. Він є центристом. Тому, напевно, те, що ви казали, дуже швидке обрання. Його особа влаштувала і тих, хто зорієнтований більш, умовно кажучи, революційно, соціально, і тих, хто був зорієнтований на підтвердження традиції. Тому він знайшов можливість і підтримку з боку всіх представників конклаву, які брали участь», — зазначив посол.

Своєю чергою ведуча ТСН, журналістка Наталія Мосейчук зазначила, що останнім часом перечитала дуже багато повідомлень людей, які мають дотичність до церкви, або глибоких вір’ян. І розвиваються такі конспірологічні теорії, тому що конклав відбувся дуже швидко. І, що обрано все-таки американського папу, навіть проамериканського папу. І це все поєднується з заявами президента США Дональда Трампа щодо того, що він був би таким, знаєте, крутим папою. І люди питають: «Так що, у нас тепер Трамп підкорив собі Ватикан, і фактично у Ватикані сидітиме виконувач обов’язків, а не справжній папа, а справжній сидітиме у Білому домі?»

Вівдповідаючи на запитання щодо таких конспірологічних теорій, і чи насправді такий буде вплив Білого дому на Ватикан, Юраш скзав, що не може зовсім погодитись з усіма цими визначеннями.

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Посол наголосив, що треба пам’ятати, що Папа Лев XIV більшу частину свого життя провів у Латинській Америці. Він був єпископом і керівником єпископату у Перу. Він має дуже добрі зв’язки із латиноамериканським єпископатом. І це одна з умов була його обрання.

«Ну, а ми розуміємо, які стосунки між північноамериканськими і південноамериканськими єпископами. Навряд чи можемо говорити про повне порозуміння. Так само вже ми підкреслювали близькість його з папою Франциском. І відповідно, що папа тільки в останні буквально два роки його вихопив із попереднього місця і дав дуже важливу посаду керівника декастерії у справах єпископів тут у Ватикані. Звісно, він має американське коріння. Але все його життя було поза Америкою. І власне в будь-якому контексті його поєднують не з консервативними колами американської католицької церкви, які близькі до Трампа, а із більш прогресивною частиною, хоча налаштованість на центристські ідеї і можливості взаємодії з різними фракціями для нього є абсолютно природними», — пояснив посол.

Відповідаючи на запитання, чи новий Папа Лев XIV — це проукраїнський Папа, Юраш сказав: «Думаю, що так».

Надзвичайний і повноважний посол України при Святому престолі зазначив, що має зараз дуже багато різних коментарів.

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«І коли я був присутній на площі, звісно було спочатку здивування. Потім почалося осмислення, і всі підходили і казали — це велике благословення для України. Ви будете мати Папу, який вас буде розуміти і відповідно це втілювати у своїй програмі, у своїх практичних кроках», — резюмував він.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це БЛАГОСЛОВЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ! ЩО КАЖУТЬ ПРО НАСТРОЇ НОВОГО ПАПИ ЩОДО ВІЙНИ В УКРАЇНІ