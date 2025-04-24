Чи суне ворог на Дніпропетровщину: військовий експерт назвав новий задум Росії

Військовий експерт Олександр Мусієнко висловив думку щодо можливих наступів окупантів / © ТСН

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Руйнівні і трагічні обстріли Дніпропетровщини та безпосередньо Новопавлівської громади, від якої фронт знаходиться на відстані лічених кілометрів, все частіше стають приводом для того, що окремі Telegram-канали прогнозують начебто прорив окупантів на Дніпропетровщину до 9 травня, після чого, начебто Росія оголосить про завершення так званої СВО.

Про фактичну ситуацію у Новопавлівській громаді днями емоційно висловився її голова Микола Гаврилов.

«Безумство загарбників! Черговий страшний обстріл Новопавлівки! Близько десяти КАБів влучили в різні частини села! Зруйновані будинки, поранені люди. Є тяжкопоранені…Без всілякого сенсу, просто по житлових будинках!», — написав в соцмережі Гаврилов.

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В той же час, за даними аналітиків, є дані, що ворог вважає для себе пріоритетним дещо інший напрямок для ймовірного наступу. Таку свою думку в коментарі для ТСН.ua висловив військовий експерт Олександр Мусієнко, аналізуючи поточну ситуацію.

«Зараз тривають бойові дії в Донецькій області, де ворог зазнає доволі значних втрат. Його вдається стримувати на суходолі. Станом на зараз вже півроку, як ми чуємо повідомлення окремих аналітиків, які рахують кілометри, які рахують те, скільки залишилось до Дніпропетровської області. І продовжують рахувати. А ворог до Дніпропетровської області так і не дійшов», — каже Олександр Мусієнко.

На його думку, Росія розглядала сценарій того, щоб прорватись безпосередньо до адмінмежі з Дніпропетровщиною і навіть зайти в Дніпропетровську область.

«Цей сценарій розглядався після того, як їм не вдалося захопити Покровськ восени 2024 року. Після того вони намагались оточити Покровськ. Не вийшло. Атаки були відбиті. Ворог намагався обійти Покровськ з півдня і зайти в межі Дніпропетровської області. Ці спроби були зупинені», — каже аналітик.

Та зазначає, що станом на зараз всі ці прориви, які відбуваються — вони блокуються.

«В мене немає жодної інформації про те, що до 9 травня Росія готує якісь сценарії завершення війни. Якщо подивитись на ситуацію на фронті, то можна сказати наступне: вживається багато спроб для того, щоб не дати ворогу повноцінно захопити Донецьку область. Зараз російські війська навіть дещо зміщують свій фокус уваги на Лиманський напрямок, на напрямок Слов’янськ-Краматорськ. В планах весняно-літньої наступальної кампанії одним із пріоритетних напрямків може бути саме вихід на Слов’янськ і Краматорськ із захопленням півночі Донецької області. Це те, що розглядає агресор», — резюмує Олександр Мусієнко.

Раніше повідомлялось про те, що в ISW назвали ймовірний напрямок головного удару.

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