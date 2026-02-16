Чи варто купувати долари і євро: економісти дали поради, в якій валюті краще робити заощадження

Економісти дали поради щодо заощаджень / © ТСН

Реклама

Економісти Олег Пендзин, Андрій Забловський та Андрій Шевчишин розповіли, у якій валюті та як краще зберігати свої заощадження, щоб не втратити грошей.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

ОВДП — «поза конкуренцією»

Економіст Олег Пендзин переконаний, що на сьогодні найвигіднішим інструментом залишаються вкладення у національну валюту, а саме — в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

Реклама

Олег Пендзин, економіст: «Гривневі ОВДП залишаються поза конкуренцією. Середній дохід сягає 16% річних. Головна перевага — на відміну від депозитів, цей дохід не оподатковується. Жодна валюта не дасть такого результату, бо курс долара на кінець року навряд чи перевищить 45 грн, а це дохідність лише на рівні 4,5%. Крім того, з ОВДП можна вийти у будь-який момент, продавши їх, тоді як депозити часто мають фіксований строк».

Диверсифікація заощаджень

Андрій Забловський та Андрій Шевчишин радять не ставити все на один інструмент, а розділяти заощадження. Навіть якщо це принесе менше прибутку, така стратегія забезпечує кращий захист.

Андрій Забловський, фінансовий експерт: «Очевидно, що при диверсифікації прибуток виявиться нижчим. Та якщо кошти знадобляться "тут і зараз", фінансова подушка буде дуже доречною. Тому на мінімумах курсу варто купувати готівкову валюту. Продавати її слід лише у двох випадках: для реінвестування або за крайньої необхідності».

Валютні депозити як страховка від девальвації

Андрій Шевчишин звертає увагу на нові пропозиції банків, які роблять валютні вклади привабливішими, ніж раніше.

Реклама

Андрій Шевчишин, фінансовий експерт: «Кілька популярних банків дозволяють відкрити вклади під 3,7% у доларах і 2,8% у євро — це вдвічі більше за ринкову норму. Враховуючи, що курс долара до кінця року може зрости вище за 44 грн, а євро — вище за 52 грн, загальна дохідність буде співставною з гривневими депозитами. Це гарна страховка від знецінення гривні».

Готівка — для повного контролю

Тим, для кого пріоритетом є не заробіток, а стовідсотковий контроль над власними грошима у форматі 24/7, експерти радять тримати певну частину заощаджень у готівковій валюті (долар або євро). Це дозволяє оперативно реагувати на будь-які зміни в житті чи економіці без залежності від роботи банківських систем.

Більше читайте у матеріалі: Курс валют: українці активно скуповують долари – чи варто це робити зараз.