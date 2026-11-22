Зупинка заводів Kernel та блокування портів: чому дефіциту олії в Україні не буде, але загрожує падіння ВВП на 3% / © Freepik

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Чи варто українцям негайно запасатися олією після заяв найбільшого виробника в Україні, що він зупинив всі свої потужності. Через обстріли, зокрема. Чи справді нам загрожує дефіцит, а державі — втрата лідерства у світовому експорті?

Про це йдеться в сюжеті ТСН.Тижня.

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Напів порожні полиці з олією журналісти ТСН зняли буквально вчора. Подібна стуація була і в решті магазинів міста. Люди почали активніше скуповувати олію, як почули, що всі заводи з її виробництва стали.

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«Через масовані російські удари по підприємствах харчової промисловості „Кернел“ зупинив роботу всіх своїх олійно-екстракційних заводів. Внаслідок влучань зазнали пошкоджень виробничі будівлі, обладнання та резервуари. Також зупинені всі закупівлі насіння», — повідомив великий український агрохолдинг Kernel

Щоб зрозуміти, чи буде дефіцит олії в Україні, варто поглянути на проблему просто у її корінь — у насіння.

Усе, що зібрав фермер Олександр на своєму полі, усе лежить у засіках. Такого, каже, на кінець листопада ще ніколи не було.

«Це пшениця вся зібрана, трохи ми роздали людям. Машини 2 ми вспіли продати по контракту», — розповідає фермер Олександр

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Наступний засік — 300 тонн сої. Один засік порожній. Там має бути кукурудза. Вона ще вся на полі. Збирати її фермер не збирається.

«А нащо?! Нікому не треба! Нащо її збирати, нести нові витрати, не маючи розуміння, що вони покриються», — каже аграрій.

Тобто, у все, у що вклався і працею, і гривнею фермер Олександр, як і сотні його колег, лежить у засіках. Хоча давно має бути продане. У чому ж причина? Насамперед, — ціна.

Ціна соняшника десь була дійшла до 14-14,5 з половиною тисяч гривень з ПДВ. Потім після організованого закриття виробництва, ціна знову пішла донизу.

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Зараз ціна за тонну соняшника наразі знизилася до 12 тисяч гривень. Давайте порахуємо, чи вигідна це ціна?

Щоб виростити гектар соняшника, фермер вкладає в середньому 35-40 тисяч гривень. З гектара отримують в середньому 2 з половиною тонни врожаю. 12 множимо на 2,5 отримуємо 30 тисяч гривень.

Тобто, фермер не те що не заробляє, він навіть у нуль не виходить. То що ж виходить — соняшник лежить, великі заводи стоять, а олії ніхто не виробляє?

Це невеличке виробництво олії на Черкащині. Тут за добу виробляють близько 5 тонн. За технологією, яка забирає парафін з олії, каже керівник господарства пан Михайло.

«Ми забираємо парафін, це концерогенне, це жири які гіркнуть, киснуть. Через що моя олія може зберігатися 2-3 роки», — розповідає власник.

Через те, що великі заводи призупинили виробництво і прийом насіння, на таких невеличких олійницях побільшало роботи.

«З району привозять люди, привозять сюди, здають, і отримують продукцію», — зазначає Михайло.

А далі продають на базарах району. Ось це що ми бачимо в таких от пляшках на ринках — переважно виробляють на невеликих підприємствах. І вони зараз будуть завантажені максимально. А це означає, що олія буде.

«Країна виробляє 4 млн тонн олії в рік. „Кернел груп“ виробляє 3,1 млн тонн. Внутрішнє споживання 370 тисяч тонн. Тих запасів олії що зараз є, це більше 1,5 млн, нам вистачить на 3 роки», — заспокоює економіст Олег Пендзин.

Україна — найбільший виробник соняшникової олії в світі. Це і перевага, і цьогорічна наша пастка. Через блокування росією наших портів, олія тече тонкою цівочкою на експорт — залізницею, автотранспортом, баржами через Дунай. Але це не ті обсяги, які можна вивезти через порти. І ситуація гірша, ніж у 2022-му році.

«На жаль, з політичних міркувань, ні поляки, ні румуни, додаткових потужностей по транзиту не дають. В них вибори на наступний рік, а в них аграрії достатньо серйозно впливають на розподіл політичних сил», — пояснює Олег Пендзин.

«Світ не отримує продукцію в вигляді того самого олійних чи кукурудзи, а Україна не отримує валютної виручки», — додає Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

То ж тоненький зворотній струмочок валюти в Україну і є головною проблемою України.

«Мінус 3 мільярди доларів поступлень тіки по „Кернелу“. Мінус 3 відсотки українського ВВП», — порахував Пендзин.

Існує велика загроза, що наступного року ми недоотримаємо врожай соняшника. Адже у фермерів буде менше коштів на посівну.

«Ми отримуємо менше засіяних полів. Уже сьогодні констатується цифра, що може бути порядка 6-6,5 мільйонів гектарів незасіяні», — каже Марчук.

А це близько 40-ка відсотків.

«Ми говоримо про збитки, які буде нести громада, в якій він працює у вигляді відсутності несплати податків», — додає він.

Тож без олії ми не лишимося — це точно. А от експортна складова і гаманець країни — у над скрутному становищі. Профільні асоціації і самі фермери просять народних обранців тимчасово зняти експортне мито у 10% на продаж насіння соняшнику. І хоча б так допомогти аграріям. У парламенті зареєстрували відповідний законопроєкт.

Дата публікації 22:27, 22.11.26 Кількість переглядів 5 Полиці з олією порожніють! Українці не вірять, що браку не буде! ТСН все з’ясувала!

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