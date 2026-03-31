Чи варто зараз купувати долари та євро: економісти пояснили

Попри песимістичні очікування, курс долара в Україні так і не перетнув позначку в 45 гривень.

Економісти у коментарі ТСН.ua пояснили, чи варто зараз інвестувати у валюту.

Економіст вважає, що ОВДП та гривневі депозити більш прибуткові

Економіст Олег Пендзин наголошує, що гривневі інструменти залишаються лідерами за рівнем прибутковості. За його словами, дохідність готівкового долара наразі є найнижчою серед популярних активів.

ОВДП (облігації): 14% річних.

Гривневі депозити: близько 7% (чистими).

Готівковий долар: лише 4,7% річних.

«Мої поради залишаються актуальними: інвестиції у гривневі ОВДП та депозити і надалі приноситимуть хороший прибуток. Курс навіть не дійшов до 45 гривень, тому гривня виграє», — вважає Олег Пендзин.

Поки валюта дешевшає — час її купувати

Андрій Шевчишин вважає, що поточне здешевшання валюти — це гарний момент для її купівлі. Він наголошує, що в умовах глобальної невідомості та війни на Близькому Сході, девальвація світових валют (і гривні зокрема) є лише питанням часу.

«Валюта менш дохідна, ніж ОВДП, але зараз важливіша диверсифікація. Якщо війна затягнеться — вигідніші долари, якщо швидко закінчиться — євро. Але мати запас готівкової валюти на руках сьогодні необхідно», — каже він.

Економіст пояснив, чому ОВДП прибутковіші

Експерт Андрій Забловський вважає, що ОВДП — найкращий вибір. Щоб долар зрівнявся з ними за прибутковістю, його курс до кінця року мав би становити 50 грн/$, що є малоймовірним.

«Важливо розуміти: щоб готівковий долар зрівнявся у дохідності з гривневими ОВДП, його курс до кінця поточного року має становити 50 грн/долар. Вважаю це малоймовірним. Основна цінність валюти „під матрацом“ — доступність до неї у режимі 24/7, заробити на ній не вдасться. Висновок: хто хоче заробити — нехай інвестує в цінні папери, для кого важливіше стовідсотково контролювати свої накопичення — тому і долари в руки. Зараз вони дешевшають, можна купувати», — сказав він.

