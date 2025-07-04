Чи варто зараз купувати і продавати євро: економісти дали пораду

Економісти дали пораду щодо купівлі євро / © Associated Press

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Українські економісти рекомендують поки не купувати євро, оскільки курс все ще може знизитись.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповіли економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин.

Олег Пензин зауважив, що наразі євро краще розраховуватися лише за кордоном.

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“Продавати можна, якщо євро були придбані не пізніше, ніж рік тому, коли курс був 40-40,5 грн/євро. Продаж у цьому випадку дасть прибуток не менше 20% річних, це вище, ніж дохід від ОВДП і гривневих депозитів. Ці кошти краще не проїсти, а інвестувати у гривневі інстументи — ОВДП або депозити”, - сказав він.

Андрій Шевчишин порекомендував поки не робити жодних операцій із євровалютою.

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