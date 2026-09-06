Чи вдасться закінчити війну до зими: Кушнер розповів про закулісні переговори

Джаред Кушнер, Стів Віткофф та Володимир Зеленський / © Associated Press

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Припинення військових дій в Україні до настання зими є вкрай складним завданням, проте міжнародна дипломатія докладає всіх зусиль для досягнення цього результату.

Про це заявив спецпредставник США Джаред Кушнер під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським та Стівом Віткоффом, коментуючи перебіг переговорного процесу.

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За словами спецпредставника США, прогнозувати точні терміни підписання будь-яких домовленостей наразі складно, адже в дипломатії «нічого не завершено, доки все не завершено».

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«Ніколи не знаєш, як складеться з будь-якою угодою, правда? Тож нічого не завершено, доки все не завершено. Це може статися швидко, а може — повільно. Але цього не станеться, якщо не проводити ці зустрічі та діалоги. Тож, знову ж таки, ми багато працюємо за лаштунками, намагаючись створити належні умови для цього», — підкреслив він.

Кушнер наголосив, що досягнення миру до зими стало б неймовірним результатом, хоча гарантій успіху немає. Попри всі складнощі, американська сторона планує продовжувати активну роботу та проведення переговорів заради досягнення цієї мети.

«Це дуже, дуже складне питання. Але ми спробуємо. І я думаю, що, якщо нам вдасться цього досягти, це буде неймовірним результатом. Це не означає, що нам обов’язково це вдасться. Але докласти зусиль для цього надзвичайно важливо. І тому ми продовжуватимемо це робити», — резюмував спецпредставник.

Нагадаємо, у неділю, 6 вересня, спецпредставники Трампа прибули до Києва. До України вони їхали поїздом. Росіяни не дали гостям прилетіти літаком, хоча аеропорти в Україні були готові, зазначив президент Володимир Зеленський.

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До цього, 5 вересня Стів Віткофф та Джаред Кушнер відвідали Москву. Переговори Путіна з Віткоффом та Кушнером почалися у Москві ввечері в суботу і тривали понад три години. По їх завершенню кортеж із американськими спецпредставниками покинув територію Кремля.

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