Чи відчуває планета вибухи ракет і «Шахедів»: відомий фізик Висоцький відповів

Вибухи ракет і дронів-камікадзе, які регулярно відбуваються під час війни, не мають впливу на планету в глобальному масштабі. Їхня енергія незрівнянно менша за природні явища, такі як землетруси чи виверження вулканів.

Про це доцент КНУ ім. Тараса Шевченка та популярний блогер Михайло Висоцький розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Війна — локальне явище для планети

За словами фізика, навіть масштабна війна на рівні окремої країни чи континенту залишається локальним явищем у межах усієї планети.

«У межах планети війна не відчувається, вона дуже локальна. Навіть коли ми кажемо про надзвичайно великий масштаб на Європейському континенті, коли ми кажемо про великий масштаб України, на жаль, в багатьох інших суспільствах це майже не відчувається і люди це не знають, тому що саме це впливає в першу чергу на нас. Тому що це впливає саме на нашу долю, але при цьому слід розуміти, що як я вже казав маленькі причини можуть мати великі наслідки», — розповів Висоцький.

Водночас він наголосив, що події війни все одно мають глобальні наслідки для людства, навіть якщо на перший погляд здається, що вони стосуються лише окремої країни.

«Те, що людям здається в інших континентах, що це на них ніяк не вплине, — це лише хибні уявлення. Тому що насправді те, що відбувається у нас, впливає на весь світ», — пояснив він.

Чи можуть вибухи ракет вплинути на планету

Фізик пояснив, що з точки зору енергетики навіть велика кількість ракет чи дронів не здатна змінити природні процеси на Землі.

«Якщо ми кажемо саме про енергетичний вплив, то звичайно, що вплив війни значно менше, ніж вплив будь-яких подій, які регулярно стаються в природі. І тому, коли ми кажемо про енергетику, то навіть сотні, навіть тисячі, навіть мільйон ракет — абсолютно ніщо в порівнянні з землетрусами чи виверженнями вулканів, які стаються абсолютно без впливу людини», — зазначив Висоцький.

Він додав, що війна є насамперед нерівноважним станом суспільства, а не природних систем.

«Війна є в першу чергу нерівноважною системою саме суспільства, а не природи», — наголосив фізик.

Як ядерна війна може змінити клімат

За словами Висоцького, суттєві зміни в масштабах планети можливі лише у разі глобального ядерного конфлікту.

«Якщо ми кажемо про ядерну війну, звичайно, що ми всі сподіваємося, що такого ніколи не станеться, то там можуть бути великі зміни вже в кліматичному масштабі, там може бути ядерна зима», — розповів він.

Він пояснив, що під час ядерної війни в атмосферу можуть потрапити великі обсяги аерозолів, які створять своєрідний бар’єр для сонячного тепла.

«Можуть бути величезні виверження певних аерозолів у зовнішні шари атмосфери, які створять певний купол, який не буде пропускати тепло і призведе до того, що Земля охолоне», — пояснив Висоцький.

Чи можуть вибухи спричинити землетруси

Фізик також спростував популярну теорію про те, що вибухи під час війни можуть викликати землетруси.

Він згадав, що після руйнівного землетрусу в Туреччині деякі люди припускали, що причиною могли стати вибухи в інших країнах. Однак, за його словами, це фізично неможливо.

«Якщо порахувати енергетичний баланс, то стає зрозумілим, що це абсолютно неможливо, що це абсолютно нереально. Тому що там просто величини зовсім різних порядків», — зазначив Висоцький.

За словами науковця, навіть масовані обстріли не здатні вплинути на рух літосферних плит чи викликати вулканічну активність.

«Навіть сотні, навіть тисячі ракет в одному місці ніяк не можуть вплинути на такі речі, як літосферні плити, на їх рух, як землетруси, вулкани, тощо», — підсумував він.

