Чи воюють HIMARS на фронті: військові відверто розповіли про цю зброю (відео)

HIMARS

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Артилеристи 147-ї бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ показали, як воюють їхні HIMARS. «Химери» фронту, або ж «хом’яки» — так їх називають самі воїни. Однак, лиш віднедавна цю американську реактивну систему залпового вогню почали показувати журналістам. І вперше — на Покровському напрямку.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Як на фронті воюють HIMARS

Сучасна дронова війна, яка панує на Покровському напрямку, змушує воїнів бути надзвичайно винахідливими, аби ворог не побачив зайвого. Ось тут, у величезній схованці, надійно ховається «химера» фронту — «Хаймарс». Його ще називають останнім аргументом бою.

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Машина геть нова — розказує її водій Олександр. Розрахунок «Хаймарса», а це троє людей, отримали його лиш пів року тому.

Олександр, водій HIMARS: «Нова. З заводу 50 миль на ній було. Ну, це приблизно 90 кілометрів».

Відтоді цей екіпаж нещадно палить укріплення ворога і його скупчення техніки в таких глибоких місцях, куди просто не дотягуються українські дрони. Або там, де потрібен максимально точний і потужний постріл.

«Туча», артилерист розрахунку HIMARS: «Це як контрбатарейна боротьба — робота по чужих гарматах. І, скоріш за все, коли не дістають гармати наші якісь, або немає можливості працювати дроном, бо відповідно у дрона буде менша ефективність. Не завжди дроном можна знищити гармату, а ракетою надійніше».

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І зараз для бійців саме час для такого надійного та точного пострілу. Тож екіпаж оперативно стартує на вогневі позиції. Водій закриває люк, і багатотонна пускова установка швидко виїжджає на поле бою.

Планування операцій та полювання ворожих «очей» у небі

HIMARS у 147-й артилерійській бригаді ДШВ 7-го корпусу швидкого реагування вже успішно знищив десятки важливих ворожих цілей. А це значно вплинуло і на загальну ефективність наступу росіян під Покровськом. Очевидно, не на їхню користь.

Прямо на вогневому рубежі пускова установка «Хаймарсу» швидко розкривається, готуючись до пуску.

Слід зазначити, що вихід на цю позицію командування в штабі ретельно планувало цілу добу. Не самі артилеристи, а саме старші командири — після глибокого аналізу найсвіжіших даних аеророзвідки. Така продуманість дій — це сувора вимога сучасної війни. Бо працювати артилеристам треба блискавично. В таку ясну погоду на відкритому полі «Хаймарс» добре видно ворожому розвіднику з неба. А він якраз вийшов на активне полювання. Це ми чітко розуміємо, коли «Хаймарс» майже розгорнувся для роботи. Тож для безпеки всі швидко ховаються в густих хащах.

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Контрбатарейний пуск та стовідсоткова взаємодія з БПЛА

За кілька напружених хвилин по рації повідомляють, що небо над сектором нарешті чисте. «Хаймарс» миттєво повертається на точну позицію і таки посилає ракету в бік позицій ворогів. Від ракетного пострілу візуально здригається навіть земля на полі. Але «Хаймарс» не замовкає і шле ще одну ракету прямо в небокрай.

Ці цільові постріли — по виявлених російських гарматах. І вони є вдалими — це оперативно передає українська аеророзвідка, яка в реальному часі контролює ураження цілі з безпілотника.

Постріл «Хаймарса» у тісній взаємодії з розвідувальними дронами став точнішим та ефективнішим майже на 100 відсотків — кажуть українські артилеристи. Новітні технології, які щодня застосовують українські десантники на фронті, суттєво економлять дорогі ракети і роблять роботу американської реактивної системи максимально ефективною. А чи менше російських гармат залишається на фронті, тим менше їхніх снарядів летить по нашій піхоті, яка продовжує мужньо утримувати околиці Покровська.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕКЕЛЬНА спека! Аварійні графіки повертаються! Прорив Хаймарсів на фронті! | ТСН 20:00 30 червня

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