Чи воюють на фронті засуджені за вбивство: військовий шокував поясненням

Інструктор штурмового батальйону з позивним «Чорний» розповів, чи воюють на фронті засуджені за вбивство. Він зазначив, що це можливо, проте є умови.

Про це військовий розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Військовий зазначив, що засуджені за вбивство можуть воювати у Збройних силах України, проте для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл.

«Можна. Якщо Департамент юстиції пропускає їх, можна. Ми забираємо зі 115 статтею», — сказав «Чорний».

Військовий додав, що його батальйон проводить рекрутинг і всі ув’язнені туди не можуть потрапити.

«Чорний» додав, що вони не беруть засуджених за насильство та педофілію.

