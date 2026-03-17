Ексклюзив ТСН
293
1 хв

Чи воюють на фронті засуджені за вбивство: військовий шокував поясненням

Інструктор штурмового батальйону розповів, що засуджені за вбивство можуть воювати у ЗСУ, якщо отримають для цього спеціальний дозвіл

Марія Бойко
"Чорний"

"Чорний" / © ТСН

Інструктор штурмового батальйону з позивним «Чорний» розповів, чи воюють на фронті засуджені за вбивство. Він зазначив, що це можливо, проте є умови.

Про це військовий розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.

Військовий зазначив, що засуджені за вбивство можуть воювати у Збройних силах України, проте для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл.

«Можна. Якщо Департамент юстиції пропускає їх, можна. Ми забираємо зі 115 статтею», — сказав «Чорний».

Військовий додав, що його батальйон проводить рекрутинг і всі ув’язнені туди не можуть потрапити.

«Чорний» додав, що вони не беруть засуджених за насильство та педофілію.

Нагадаємо, ЗСУ зірвали наступ росіян на двох напрямках на півдні.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «За 115 статтею може піти в армію. Це вбивство. Можна», — Інструктор про жіночий спецконтингет

