Чи воюють на фронті засуджені за вбивство: військовий шокував поясненням
Інструктор штурмового батальйону розповів, що засуджені за вбивство можуть воювати у ЗСУ, якщо отримають для цього спеціальний дозвіл
Інструктор штурмового батальйону з позивним «Чорний» розповів, чи воюють на фронті засуджені за вбивство. Він зазначив, що це можливо, проте є умови.
Про це військовий розповів в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН Наталі Нагорній.
Військовий зазначив, що засуджені за вбивство можуть воювати у Збройних силах України, проте для цього потрібно отримати спеціальний дозвіл.
«Можна. Якщо Департамент юстиції пропускає їх, можна. Ми забираємо зі 115 статтею», — сказав «Чорний».
Військовий додав, що його батальйон проводить рекрутинг і всі ув’язнені туди не можуть потрапити.
«Чорний» додав, що вони не беруть засуджених за насильство та педофілію.
Нагадаємо, ЗСУ зірвали наступ росіян на двох напрямках на півдні.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: «За 115 статтею може піти в армію. Це вбивство. Можна», — Інструктор про жіночий спецконтингет