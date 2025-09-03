Чи воюватиме Китай на боці Росії у війні проти України: експерт пояснив візит Путіна до Пекіна

Путін і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Міжнародний експерт Олександр Хара вважає, що китайська армія не воюватиме на боці Росії у війні проти України. Проте Путін може попросити Кім Чен Ина відправити ще більше своїх військових на фронт.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

«Китайці точно не будуть направляти свої війська, оскільки ця країна балансує. З одного боку, Китай вдає, що він є неупередженим посередником, і не псуватиме цей імідж. На Глобальному Півдні їм потрібно демонструвати, що вони пропонують більш справедливий світовий порядок, ніж той, який базується на деяких західних цінностях. Найголовніша система стримування, яка була і залишається, — це можливість американських санкцій щодо китайських компаній, доступ до американського та європейських ринків», — вважає Олександр Хара.

Водночас він зауважив, що Путін може просити про ще більше військових у Північної Кореї, адже для РФ — це дешевий ресурс.

