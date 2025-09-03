ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
254
Час на прочитання
1 хв

Чи воюватиме Китай на боці Росії у війні проти України: експерт пояснив візит Путіна до Пекіна

Експерт пояснив, чи воюватиме Китай на боці РФ.

Автори публікації
Фото автора: Ігор Сєров Ігор Сєров Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Путін і Сі Цзіньпін

Путін і Сі Цзіньпін / © Associated Press

Міжнародний експерт Олександр Хара вважає, що китайська армія не воюватиме на боці Росії у війні проти України. Проте Путін може попросити Кім Чен Ина відправити ще більше своїх військових на фронт.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

«Китайці точно не будуть направляти свої війська, оскільки ця країна балансує. З одного боку, Китай вдає, що він є неупередженим посередником, і не псуватиме цей імідж. На Глобальному Півдні їм потрібно демонструвати, що вони пропонують більш справедливий світовий порядок, ніж той, який базується на деяких західних цінностях. Найголовніша система стримування, яка була і залишається, — це можливість американських санкцій щодо китайських компаній, доступ до американського та європейських ринків», — вважає Олександр Хара.

Водночас він зауважив, що Путін може просити про ще більше військових у Північної Кореї, адже для РФ — це дешевий ресурс.

Більше читайте за посиланням: Китайське турне Путіна — чи допоможе Пекін Росії у війні проти України

Дата публікації
Кількість переглядів
254
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie