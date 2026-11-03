Чи воює HIMARS на фронті: воїни ЗСУ відверто розповіли та показали легендарну зброю (відео)

HIMARS / © ТСН.ua

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Один постріл — і російська гармата замовкає. Ще один влучний удар — і в повітря злітає склад боєприпасів. За цим полюванням на окупантів стоїть бойовий «Хом’як» — так воїни 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ прозвали свій HIMARS. На Олександрівському напрямку він вистежує найпріоритетніші цілі. Часто достатньо лише однієї ракети, аби ворог втратив усі свої снаряди та техніку.

Як двадцять тонн сталі перетворюються на високоточну зброю помсти — бачила кореспондентка ТСН Дар’я Назарова.

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Точність, мобільність та пухнасті талісмани

Точність, мобільність та мінімум зайвих слів: HIMARS не потребує гучних заяв — за нього говорить сам результат.

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Цей HIMARS працює на Олександрівському напрямку та служить воїнам 148-ї артбригади ДШВ. Позивний у бойової машини неочікуваний — «Хом’як». У кабіні — ще й пухнаста команда талісманів.

За цим ім’ям — високоточна зброя вагою понад 20 тонн. Попри габарити, на полі бою «Хом’як» швидкий і маневрений. Вчасно зайняти позицію, відпрацювати і зникнути — це його робота.

«Вітруган», водій розрахунку HIMARS 148-ї артбригади ДШВ: «Увімкнули божий РЕБ, перехрестилися — і вперед поїхали. Ніхто не думає про це. Є команда робота — воно робиться, якось на автоматизмі. Швидко прийшли, координати ввели, у нас навелася сама, шмальнули — і бігом зібралися».

Усі бійці з розрахунку HIMARS раніше працювали на радянському РСЗВ «Град». Останні пів року мають справу зі зброєю геть іншого рівня і кажуть, що різниця відчутна.

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«Аквамен», навідник розрахунку HIMARS 148-ї артбригади ДШВ: «У цій машині все автоматизовано, різниця дуже велика. Система „Град“ була прийнята на озброєння дуже давно. Ця машина більш точкова зброя, націлена на ураження цілі, але з набагато потужнішим зарядом».

Полювання на «жирні» цілі та перевага над дронами

Ворожі гармати, склад боєприпасів, місця зльоту російських пілотів — цілей на рахунку «Хом’яка» було чимало. Але найцікавіше, впевнені бійці, ще попереду.

«Аквамен», навідник розрахунку HIMARS 148-ї артбригади ДШВ: «Мені би дуже хотілося уразити РСЗВ „Ураган“ або якийсь „Солнцепьак“. Якби ж він заїхав, ото б я задоволення отримав — він дуже гарно розлітається. Хочеться ще РЕБ — якийсь РЕБ, який нам заважає, якийсь дорогий, серйозний, і щоб там розрахунок стояв, щоб ми прямо туди влупили».

HIMARS здатен бити на відстань до 70 кілометрів, тож працює далеко від лінії зіткнення — у захищеному місці.

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За один бойовий виїзд екіпаж зазвичай випускає одну-дві ракети: тут не про кількість пострілів, а про їхню точність.

«Крафт», командир розрахунку HIMARS 148-ї артбригади ДШВ: «Для „Хом’яка“ даються тільки „жирні“ цілі, тільки пріоритетні. Із найжирніших цілей — це далекобійні гармати. І також точки зльоту БПЛА, точки зльоту БПЛА „Молнія“. Є у нас на рахунку багато знищених гармат і точок БПЛА».

Автоматизована система дозволяє діяти блискавично: достатньо близько хвилини, щоб розгорнути і навести установку на ціль. Серед останніх результатів — російський склад боєприпасів. Військові показують кадри: у масштабі видно, яка там велика пожежа, тому що виникло багато уламків.

Епоха дронів змінила поле бою, але потреба в артилерії нікуди не зникла. «Хом’як» і далі виходить на полювання — аби одним точним залпом завдати ворогу втрат, на відновлення яких знадобляться великі ресурси.

«Крафт», командир розрахунку HIMARS 148-ї артбригади ДШВ: «HIMARS це зробить більш ефективно, і заряд він несе більший, ніж може понести будь-який дрон».

Щодня лише за один постріл «Хом’як» випускає по ворогах під сто кілограмів вибухівки і б’є точно в ціль.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 НОВИНИ 3 ЛИСТОПАДА! АТАКОВАНА ЕНЕРГЕТИКА! ЖАХ у КОМИШУВАСІ! ЩО СТАЛОСЬ на БОРЩАГІВЦІ?

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