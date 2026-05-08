Чи воює зараз HIMARS на фронті: воїни ЗСУ відверто розповіли про легендарну зброю (відео)

HIMARS

HIMARS активно воюють проти окупанта на Дніпропетровщині та на Запоріжжі. Попри те що доводиться ховатися.

Цей сюжет кореспондентка ТСН Наталя Нагорна зняла кілька днів тому, ще перед оголошенням перемир’я, на яке росіяни, зрештою, не пристали. Чому ж HIMARS називають «хом’яками»?

HIMARS на фронті

Це день на фронті, який піднімає настрій. У небі — наша авіація, а на землі — HIMARS, що повертається із завдання. Після пострілу треба дуже швидко їхати, тому установку надійно ховають в укритті. По задоволених обличчях екіпажу видно: виїзд був вдалим.

«Оцінка відмінна. Вдарити така установка може досить далеко — до 80 кілометрів», — йдеться у сюжеті.

HIMARS — це ракетна установка, яка переламала перебіг війни ще влітку 2022 року. Тоді перші машини наводили паніку на ворога, ставши частиною сучасної історії України та навіть героями мерчу — від годинників до поштових марок.

«Химера» проти «Хом’яка»

Росіяни з ненавистю називали цю машину «Химерою», а український екіпаж 148-ї окремої артилерійської бригади вигадав своєму HIMARS значно милішу назву — «Хом’як».

Розрахунок установки раніше працював на «Градах», тож бійцям є з чим порівнювати.

Водій машини, який раніше керував КрАЗами та КАМАЗами, теж у захваті від американської техніки.

Один постріл — один результат

Коли з’являється нова ціль, HIMARS швидко виїжджає з капоніра. Треба встигнути виїхати в поле, навестися і відпрацювати, поки небо чисте від ворожих безпілотників. Просто зараз у полі на Запоріжжі стоїть кілька мільйонів доларів, готових влупити по окупантах.

Командир взводу на псевдо «Крафт» ділиться відчуттями після пуску: «Більше це відчуття виконаного обов’язку. Тобто ракета пішла, чекаємо звіту про результат і сподіваємося, що ворог буде знищений».

Мрії про майбутнє та неоновий HIMARS

У цивільному житті «Крафт» — дизайнер та художник. Він зізнається, що життя до HIMARS його не готувало, і мріє про час, коли зброя більше не знадобиться.

«Крафт», командир взводу: «Сподіваюся, що коли-небудь вони відправляться на пенсію, а ми відправимося в майбутнє і продовжимо займатися тим, до чого лежить душа. І сподіваюся, що зброї в майбутньому буде менше. Але зараз… Треба більше».

Художник каже, що не малював би на бойовій машині квіточки. Натомість, коли HIMARS стане музейним експонатом, він би розфарбував його в «ультрасучасні неонові кольори»: із салатовим пакетом та помаранчевою кабіною. Але це плани на час після перемоги, а поки — «Хом’як» знову заряджений і готовий до бою.

