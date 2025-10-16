Чи втік одеський мер Труханов після скандалу з російським паспортом: що відомо

Геннадій Труханов / © УНІАН

В Одесі, після того, як СБУ опублікувала інформацію про наявність у міського голови Геннадія Труханова російського паспорта, до виконання обов’язків очільника міста приступив секретар міської ради Ігор Коваль. Про покладення на нього цих обов’язків повідомлено на офіційному сайті Одеської міської ради.

Водночас у деяких Telegram-каналах сьогодні зранку з’явилася інформація, що Геннадій Труханов вночі начебто був затриманий під час спроби втечі.

Своєю чергою, в Нацполіції, СБУ та Державній прикордонній службі України нам відповіли, що не підтверджують ні втечу, ні затримання Геннадія Труханова.

У пресслужбі міської ради на наше уточнювальне питання не відповіли та порадили слідкувати за новинами на їхньому офіційному сайті.

Водночас Геннадій Труханов на своєму особистому Telegram-каналі сьогодні, 16 жовтня о 8.42 опублікував допис наступного змісту: «Попри будь-які обставини — ранкова прогулянка з улюбленою Террі у парку Перемоги за планом. Одеса, як і завжди, прекрасна зранку!»

До свого посту Труханов прикріпив фото, на якому він зображений зі своєю вівчаркою.

Труханова позбавили українського громадянства: що відомо

Нагадаємо, 14 жовтня, президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства низку посадовців, які мають паспорт РФ. Серед них і Труханов.

Нагадаємо, що на рішення Труханов швидко відреагував. Він запевнив, що інформація про «російське громадянство» не відповідає дійсності.

Також йшлося про те, що керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ймовірно, очолить Одеську міську військову адміністрацію.