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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чи вважає церква військових вбивцями і чи потрібно пробачати росіянам: священник відверто відповів

Отець розповів, чи вважаються військові вбивцями і як церква пояснює бойові дії.

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
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Георгій Коваленко

Георгій Коваленко / © ТСН

Священник Георгій Коваленко вважає, що українські захисники зупиняють зло, яке почали російські окупанти.

Про це він сказав в інтерв’ю журналісткам ТСН Наталії Нагорній та Неллі Ковальській.

Георгій Коваленко зазначив, що військові отримують велику травму через війну і те, що вони змушені вбивати окупантів.

«Воїн — теж християнин, людина, яка хоче покарати злочинця — теж християнин. Я розумію, що це бажання відплати, дуже легко про щось говорити, якщо це сталось не з тобою. Простити можна того, хто просить прощення. Якщо людина цим ще і хизується, що вона вбиває українців — то її треба зупинити», — сказав він.

Він зауважив, що: «Христос казав — хто візьме меч, той від нього і загине. Тобто має бути більша сила від тої, яка розпочала війну, щоб зупинити зло».

Більше дивіться у відео за посиланням.

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