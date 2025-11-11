ТСН у соціальних мережах

Чи виселятимуть примусово з Польщі українських чоловіків: експерт здивував поясненням

Експерт Олександр Гладун пояснив, чи виселятимуть з Польщі українців.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Українців примусово не повертатимуть з Польщі

Демограф Олександр Гладун пояснив, що Польща не відправлятиме до додому чоловіків з України, оскільки для цієї країни це економічно невигідно.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Гладун пояснив, що у Польщі українське питання політизоване, а тому час від часу з’являються подібні заяви.

«Скоріш за все, заяви польських політиків — лише заяви заради рейтингів. Хоча, якщо польська сторона почне реально скорочувати допомогу або змінювати умови перебування для українців, посилаючись на рекомендації Ради ЄС, то, можливо, частина українських громадян буде покидати країну. Але, я вважаю, вони не повернуться до України, а поїдуть у сусідні країни Європи», — сказав він.

Більше читайте за посиланням: Війна до 2030-го: невтішний прогноз демографа для України, і що буде з чисельністю населення

