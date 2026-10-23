Останній шанс для "Київміськбуду": чому мільярди з бюджету можуть не врятувати квартири у довгобудах

Що відбувається на майданчиках «Київміськбуду» та чи отримають інвестори квартири

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Попри війну, на окремих будівельних майданчиках Києва спостерігається певне пожвавлення. Воно дуже далеке від довоєнного, але все ж кияни помічають рух техніки та кранів на заморожених об’єктах «Київміськбуду» (КМБ) і робітників, які виконують там певні роботи.

Чи варто інвесторам, які роками чекають на житло, тішитися цьому факту, що насправді відбувається на будівельних майданчиках найбільшої будівельної компанії Києва і чи зможе місто оживити довгобуди, з’ясовував ТСН.ua.

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Фінансова криза «Київміськбуду» та перша докапіталізація з бюджету Києва

Про кризовий занепад найбільшої будівельної компанії Києва йшлося ще два роки тому. Тоді Наглядова рада холдингової компанії просила у міста про термінову докапіталізацію, тобто вливання коштів зі столичного бюджету, щоб відновити роботи на 24 об’єктах.

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Йшлося про 2,56 млрд грн. І місто через певний відрізок часу надало кошти. До речі, через додаткові фінансові вливання майже 100% акцій компанії зараз належить територіальній громаді Києва.

Власне через докапіталізацію на будівельних майданчиках КМБ і помітне зараз пожвавлення. Але що за цим стоїть, більше знають інвестори після робочої наради у головному офісі ХК за участі керівництва КМБ, Наглядової ради та представників ініціативних груп інвесторів від кожного житлового комплексу.

Інвестори називають цю зустріч довгоочікуваною, бо питання стосується 40 тисяч людей, а з їхніми родинами 120 тисяч, які хочуть отримати своє житло у 24 ЖК, а це дуже велика кількість будинків.

На зустріч прийшов навіть мер Києва Віталій Кличко. Міському голові вдалося заспокоїти інвесторів та дещо зняти напругу, бо якби він не з’явився, зібрання пройшло б за іншим сценарієм і в доволі напруженій обстановці.

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Пожвавлення на будмайданчиках

«Підтягування хвостів» замість будівництва: чому інвестори невдоволені графіками

Інвестори не приховують, що незадоволені графіками відновлювальних робіт, які керівництво «Київміськбуду» демонструє меру.

«Графіки порушуються і те, що нам було обіцяне у певні терміни, на жаль, не виконується. Зараз йдеться про перші 6 ЖК, які заплановано ввести в експлуатацію до кінця року. Майже всі ці будинки були збудовані раніше, а деякі ще у 2022 році. У всіх інвесторів цих шести ЖК є сумніви щодо виконання обіцянки у цьому році. На сьогодні введений в експлуатацію тільки один ЖК, який і до цього потребував мінімальної суми грошей на добудову. До інших будинків добудовують зовнішні мережі — воду, каналізацію, тепло, світло, доводять до ладу дах, фасад чи закінчують під’їзну дорогу, надають адреси. Тому про повноцінне будівництво навіть не йдеться, а радше „підтягування хвостів“. От це і робиться зараз на цих ЖК, а нам це подають, як перемогу», — розповідає ТСН.ua Вікторія Міхно, представниця ініціативної групи інвесторів ХК «Київміськбуд».

ЖК Mirax у Шевченківському районі будують від 2016 року

Наприклад, будинки ЖК Mirax у Шевченківському районі, які стоять закинутими вже 10 років, потребують термінової консервації, але «Київміськбуд» її не виконує, бо це вже більш серйозніші і дороговартісні роботи.

«Згідно офіційно наданих графіків кінцевий термін добудови ЖК Mirax невідомий навіть у частині здачі окремих будинків. Хоча спочатку нам обіцяли, що один із них, який має високу ступінь готовності, введуть у експлуатацію у першому кварталі 2027 року, але зараз ми бачимо, що це нереально, звідти вже навіть вивели робітників, а нам кажуть, що будуть його закінчувати під час другого етапу докапіталізації, коли Київрада виділить 3 мільярди гривень. Але тут питання, чи буде цей етап? Враховуючи скажені російські обстріли і те, що кошти необхідні місту на інші потреби, в тому числі, на відновлення будинків, які постраждали від російських атак», — каже Вікторія Міхно.

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Будинок у ЖК Mirax здадуть в експлуатацію десь після 2029 року

Вона додає, що КМБ документально визнає, що навіть за умови отримання 3 мільярдів гривень у 2027 році, він не планує добудовувати та здавати ЖК Mirax, зокрема будинок з максимальною ступеню готовності №4 у найближчі 3-4 роки, залишаючи фінал відкритим за межами 2029 року.

«Головне та найболючіше питання інвесторів: коли вони нарешті отримають свої законні квартири і чи отримають їх взагалі? Підписавши графік зі стрілками „після 2029 року“, забудовник юридично розписався у тому, що залишає фінал цієї історії відкритим. Люди, багато з яких роками платять кредити, орендують житло або залишилися без даху над головою, через цей документ повністю втрачають розуміння свого майбутнього та заради чого вони вкладали свої заощадження», — зауважує Вікторія Міхно.

Через такі «сюрпризи» інвестори не приховують, що у них немає довіри до нинішнього керівництва КМБ. Хоча зазначають, про важливі етапи, які все ж вдалося реалізувати: по більшості земельних ділянок були сплачені податки за землю, гроші пішли до міського бюджету. Також погашені кредити, які набирали попередні керівники компанії і за якими щомісяця платили великі відсотки.

«Але більше нічого глобального не зроблено. Плани, які нам були обіцяні — не виконуються, або не в повному обсязі. Хоча Валерій Засуцький, голова правління ПрАТ „ХК „Київміськбуд“, звітує меру, що все йде за графіком і тою дорожньою картою, яку місто і забудовник спільно проклали. І мер сподівається, що це так, але, на жаль, ні. Проблема з інвесторами насправді на сьогодні залишається не вирішеною. І це, гадаю, пов’язано з тим, що керівники компанії змінюються вже декілька разів за роки війни», — каже представниця інвесторів.

Кадрове безладдя в КМБ та брак коштів

Під час війни у 2023 році у відставку пішов керівник КМБ Ігор Кушнір, після скандальних поїздок за кордон. Далі компанію очолював Василь Олійник та Світлана Самсонова, а Дмитро Нікіфоров пробув на посаді лише два тижні. Зараз голова правління — Валерій Засуцький.

«Проблема в тім, що єдиної та згуртованої команди у „Київміськбуду“ немає, там недостатньо фахівців належного рівня з великим досвідом роботи у будівельному бізнесі. Тому роботи, які зараз виконує КМБ, робляться без поспіху і дуже вибірково. Обіцяють завершити 11 ЖК, але з них дай Боже реально зробити 6. Всі інші перейдуть на наступний рік. Причина проста — коштів вже нема. Тобто від першої докапіталізації на 2,6 мільярда гривень залишиться мільйонів 700, які пустять на адміністративні витрати, оплату охорони об’єктів та компенсацій за світло. За таких умов, про повноцінне відновлення будівельних робіт не йдеться», — розповідає Вікторія Міхно.

Вартість будівельних матеріалів та робіт значно зросла

У той же час інвестори погоджуються, що за останній час суттєво зросли ціни на будівельні роботи та матеріали.

«Вартість будівництва значно зросла, і це факт. Але тут також треба ще враховувати стан усіх недобудованих ЖК, більшість стоять незаконсервовані. Відбувається руйнація будівель, вони роками страждають від атмосферних опадів. А це відповідно потребуватиме ще більших фінансових витрат. Тому коли добудова усіх 24 ЖК стане реальністю — неможливо сказати. У людей, які чекають на житло вже втрачається запас надії та терпіння», — каже представниця інвесторів.

Другий етап докапіталізації на 3 млрд грн: остання надія для заморожених ЖК

На переконання інвесторів, «Київміськбуд» тримається лише на ентузіазмі мера, точніше на його обіцянках витягнути компанію з фінансової прірви.

«Кличко нам пообіцяв, що він не кине інвесторів. Він обіцяє довести будівництво житлових комплексів до логічного завершення. За його словами, місто повністю виконує свої зобов’язання щодо докапіталізації КМБ задля того, щоб „Київміськбуд“ виліз із боргової ями», — каже представниця інвесторів.

Зараз КМБ повністю залежить від наступної докапіталізації, а також від неї залежать і інвестори, які чекають на житло.

«На жаль, наявних у компанії внутрішніх грошей зараз катастрофічно мало. І без виділення додаткової капіталізації у „Київміськбуду“ просто не буде жодної технічної та фінансової можливості реалізувати бодай якісь плани, а саме будівництво ризикує взагалі повністю зупинитися», — зауважує Вікторія Міхно.

Вона наголошує, що повноцінне виконання зобов’язань перед інвесторами та відновлення масштабних робіт на всіх майданчиках розпочнеться лише тоді, коли місто реально виділить обіцяні 3 млрд грн і ці кошти зайдуть на рахунки холдингу.

«Інвестори дуже серйозно налаштовані щодо контролю використання коштів від минулої докапіталізації, і від наступної, якщо вона буде. Про це ми повідомили усіх причетних до цього, тож пильно слідкуватимемо за використанням коштів. Мер прямо й дуже жорстко попередив керівництво компанії та підрядників. Він заявив: якщо хтось спробує вкрасти хоч одну гривню з виділених містом антикризових коштів, він особисто буде „відривати голови“, — підсумувала представниця ініціативної групи.

Дата публікації 14:10, 20.05.24 Кількість переглядів 3022 40 тисяч ошуканих українців! Чи добудує Київ будинки, в які вклались люди?

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