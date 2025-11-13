Чи є на фронті катастрофа і як може закінчитись наступ РФ: експерти описали сценарії

Росіяни наступають на Україну, експерти оцінили загрозу

Військові експерти Олег Жданов та Олексій Гетьман вважають, що поки катастрофи на фронті немає, проте ситуація дуже нестабільна.

Про це вони розповіли у коментарях ТСН.ua.

Військовий експерт Олексій Гетьман зауважив, що він не вважає ситуацію на фронті катастрофічною.

«Тепер про ситуацію на Покровському напрямку та те, чи є загроза Дніпропетровщині. В останню росіяни постійно заходять. Але на дуже невелику відстань, де їх одразу знищують і на цьому все закінчується. Я не висловлюю свою думку, я перераховую факти. Росіяни зосередили основний удар на Покровському напрямку», — сказав він.

Гетьман також додав, що наступ окупантів на Запорізькому напрямку розпочався ще влітку. Він вважає, що окупанти запланували свій наступ аж до літа 2026 року.

Військовий експерт Олег Жданов додав, що ситуація на фронті справді небезпечна для України.

«До катастрофи дуже далеко. Я б навіть не застосовував це слово. Критична ситуація? Так. Але у нас бували критичні ситуації. Росія має тотальну перевагу в особовому складі і у повітрі. Щодо авіації, то ми не досягли паритету. Росіяни мають можливість просто виносити наші позиції, а потім особовим складом вичавлювати нас з цих позицій, де суцільні воронки», — каже він.

