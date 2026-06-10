ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
549
Час на прочитання
2 хв

Чи є українці та росіяни "дружніми" народами по крові: генетик поставив крапку в цьому питанні

Досенко також прокоментував заяви пропагандистів, які називають український і російський народи «дружніми».

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Генетичний код українців

Генетичний код українців / © pexels.com

Доктор медичних наук, патофізіолог і генетик Віктор Досенко заявив, що немає генетичного коду українців.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН.ua Наталі Нагорній.

Досенко назвав це «маячнею і вигадками» непрофесійних людей.

«Те, що ми можемо вкладати в поняття генетичного коду - це превалювання і присутність певних гаплогруп (група генетично схожих людей, які походять від спільного предка і мають однакові специфічні мутації у своїй ДНК — ред.) у популяції. Щоб це не означало, але чатик джипіті прекрасно розпише кожному нашому слухачеві, що вкладено в ці слова», — додав він.

Окрім того, експерт прокоментував заяви пропагандистів, які називають український і російський народи «дружніми» з погляду генетики.

«Відрізняємося, але дуже багато спільних гаплогруп. У нас, звісно, менша присутність угро-фінської гаплогрупи, а у них більше. Відрізняємося. Але з такими гаплогрупами є й українці. І є з нашими гаплогрупами росіяни, повністю на всю голову путіністи, які готові вбивати дітей і людей в Україні без питань та без жодних сумнівів», — зазначив він.

Генетик наголосив, що нація — це не генотип, а світосприйняття, освіта, виховання, культурні мітки.

“Це виховується, і, звісно, ви знаєте купу етнічних українців, які підтримують путінський режим, які прямо з ним співпрацюють, допомагають йому робити цю війну. А вони українці за етнічним походженням. І краще про це взагалі не знати. Які вони українці? Ні, вони наші вороги, однозначні. І що менше їх буде, то краще», — підсумував він.

Раніше ми розповідали, чому одні люди старіють швидко, а інші — ні попри однаковий спосіб життя.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
549
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie