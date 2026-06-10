Чи є українці та росіяни "дружніми" народами по крові: генетик поставив крапку в цьому питанні

Генетичний код українців / © pexels.com

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Доктор медичних наук, патофізіолог і генетик Віктор Досенко заявив, що немає генетичного коду українців.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю спеціальній кореспондентці ТСН.ua Наталі Нагорній.

Досенко назвав це «маячнею і вигадками» непрофесійних людей.

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«Те, що ми можемо вкладати в поняття генетичного коду - це превалювання і присутність певних гаплогруп (група генетично схожих людей, які походять від спільного предка і мають однакові специфічні мутації у своїй ДНК — ред.) у популяції. Щоб це не означало, але чатик джипіті прекрасно розпише кожному нашому слухачеві, що вкладено в ці слова», — додав він.

Окрім того, експерт прокоментував заяви пропагандистів, які називають український і російський народи «дружніми» з погляду генетики.

«Відрізняємося, але дуже багато спільних гаплогруп. У нас, звісно, менша присутність угро-фінської гаплогрупи, а у них більше. Відрізняємося. Але з такими гаплогрупами є й українці. І є з нашими гаплогрупами росіяни, повністю на всю голову путіністи, які готові вбивати дітей і людей в Україні без питань та без жодних сумнівів», — зазначив він.

Генетик наголосив, що нація — це не генотип, а світосприйняття, освіта, виховання, культурні мітки.

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“Це виховується, і, звісно, ви знаєте купу етнічних українців, які підтримують путінський режим, які прямо з ним співпрацюють, допомагають йому робити цю війну. А вони українці за етнічним походженням. І краще про це взагалі не знати. Які вони українці? Ні, вони наші вороги, однозначні. І що менше їх буде, то краще», — підсумував він.

Раніше ми розповідали, чому одні люди старіють швидко, а інші — ні попри однаковий спосіб життя.

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