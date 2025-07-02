Чи забирають в України можливість збивати ракети: в ОПУ, Кремлі та експерт назвали сценарії

Питання постачання Україні боєприпасів для збиття балістики залишається відкритим / © ТСН

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Росія та її очільник Володимир Путін, найімовірніше, скористаються тим, якщо США дійсно тимчасово призупинять постачання надважливого для України боєкомплекту для систем ППО Patriot, керованих ракет і деяких інших боєприпасів — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку військовий експерт і колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Як відомо, за даними низки західних ЗМІ, таке рішення американські посадовці ухвалили начебто через обмеження вищезазначеного озброєння в арсеналах США.

Своєю чергою Міноборони України офіційно повідомило, що з’ясовує, чи дійсно має місце призупинення допомоги.

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«Українська сторона звернула увагу на повідомлення щодо затримки постачання певних елементів виділених раніше пакетів оборонної допомоги від Сполучених Штатів та зʼясовує актуальні фактичні обставини постачань. Україна не отримувала офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання погодженої оборонної допомоги, тож виходимо з фактичних даних та перевіряємо деталі по кожному елементу в постачанні», — заявили у відомстві.

Там додали: «Міністерство оборони України попросило про телефонну розмову з колегами зі США для додаткового уточнення деталей. Про результати контактів з нашими американськими партнерами буде додатково повідомлено на рівні Міністерства оборони України та Міністерства закордонних справ України».

На те, що не все так однозначно, натякнув у своєму Telegram-каналі й керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. «Ми працюємо, менше рефлексуйте на гучні заголовки про оборонку, вагу має лише офіційна інформація», — написав він.

Кремль потішився через можливий дефіцит

На новини про можливість припинити постачання американської зброї відреагували і в Кремлі. Його речник Дмитро Пєсков цинічно заявив, що чим менше Україна отримуватиме зброї, «тим ближче закінчення СВО».

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Обстрілів України може побільшати

На тлі цих новин колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов каже, що в разі підтвердження призупинення для України з’являться додаткові суттєві загрози.

«Звісно, що російська розвідка уважно спостерігає за темпами та обсягами постачання озброєння і військової техніки для наших потреб від заокеанських партнерів. Призупинення постачання може спонукати, мотивувати Путіна вчиняти масштабніші та агресивніші дії як на полі бою, так і в рамках ракетно-дронового терору нашої країни. Такий варіант виключати не можна», — каже військовий аналітик.

Згідно з його прогнозом, Україна може відчувати брак певних компонентів.

«На полі бою нам вкрай потрібні 155-мм артснаряди, для захисту повітряного простору — інше озброєння. Виклик дуже серйозний. Ми певною мірою маємо можливість розширити перелік джерел постачання. Я думаю, що це вже давно відбувається. Деякі позиції закриває українська „оборонка“, деякі — наші європейські партнери. Але можлива втрата постачань зі США для нас буде відчутною», — каже Селезньов.

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Чи буде це трансформовано у якісь серйозні провали на полі бою, чи в неможливість надійно закривати небо через брак ракет — на це запитання колишній речник Генштабу відповідає так: «Я б такого варіанту виключати не став. Але до кого апелювати? До дивного за своєю поведінкою американського лідера Трампа? Думаю, що ця опція не працює».

Хто допоможе збивати балістику

«В Європі в наявності є боєприпаси, здатні збивати балістику. SAMP/T — спільна італійсько-французська розробка, є комплекси ППО норвезьких виробників. Але територія нашої країни велика, і важливих об’єктів, які треба захищати, чимало. У який спосіб протидіяти противникові? Я думаю, що є опція, пов’язана з посиленням заходів контррозвідувальної діяльності та антитерору. Росія, реалізуючи свої можливості щодо масштабних ракетно-дронових атак, гатить по об’єктах, щодо яких має відповідну розвідувальну інформацію. Йдеться про задіяння шпигунів і „ждунів“», — каже Селезньов.

За його даними, певні запаси боєкомплекту для систем Patriot у Європи є. Але, за словами експерта, виникає питання про те, чи є ці запаси такими, що частину з них можуть дати Україні. Водночас Селезньов звертає увагу на те, що Росія просто так використовувати, наприклад, «Кинджали», не буде через їхню високу вартість.

«Окупанти намагаються максимально здешевити ракетно-дронові атаки. Днями низка російських пабліків повідомила про те, якими будуть наслідки атак, якщо за рахунок зменшення об’єму пального для „Шахедів“ буде збільшена бойова частина. Мріють вийти на позицію 200 кг за рахунок зменшення дальності польоту „Шахедів“», — каже експерт.

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На думку Селезньова, такі оновлені «Шахеди», ймовірно, будуть долатимуть відстані до 300 км. «Це дуже серйозний виклик», — каже він.

Раніше повідомлялося про те, що насправді відбувається з постачанням.

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