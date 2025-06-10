Чи загрожує Україні 1000 дронів щодня: експерт оцінив можливості РФ та ризики

Експерт пояснив, чи зможе Росія атакувати Україну тисячею дронів

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Експерти все частіше заявляють, що Росія може застосовувати проти України до 1000 дронів за добу. Наразі окупанти запускають до 500 «Шахедів» та дронів-імітаторів.

Чи зможе противник наростити потужності до тисячі БПЛА на добу і як їм протидіяти, ТСН.ua розпитав в авіаційного експерта Валерія Романенка.

РФ навряд чи зможе запускати по тисячі дронів за добу

За словами фахівця, росіяни поки що навряд чи здатні виробляти таку кількість дронів, навіть на двох своїх заводах.

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«Якщо окупанти запускатимуть по тисячу безпілотників щодоби, то їм потрібно виробляти по 500 ударних дронів типу „Шахед“ та стільки ж дронів-імітаторів. Бо саме у такій пропорції вони їх використовують для повітряних атак по Україні», — розповідає Валерій Романенко.

Чому атака в тисячу дронів ставиться під сумнів

За даними експерта, противник не здатен виробляти понад трьох тисяч дронів на місяць, а саме така кількість потрібна, щоб щодня запускати по Україні 100 дронів.

«Очікувати можна одну тисячу дронів і навіть дві. Але давайте будемо об’єктивними, якщо РФ застосовуватиме таку кількість „Шахедів“, то наступного дня нальотів на Україну взагалі не буде, або вони будуть мінімальними — десь до 50 безпілотників. Тому я не думаю, що нам у найближчій перспективі загрожує до 1 тисячі дронів за добу», — запевняє авіаційний експерт.

Де в Росії виробляють дрони

Валерій Романенко додає, що дрони в Росії випускають два заводи:

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Завод «Купол» в Іжевську.

Завод з виробництва БПЛА в Єлабузі.

«І там, і там росіяни, починаючи з липня минулого року, підняли виробництво дронів у десять разів. Тому підняти його ще у п’ять разів — це нереально», — пояснює експерт.

Українські ракети не оминуть увагою заводи в РФ

Експерт наголошує, що Україна не оминатиме увагою ці заводи та завдаватиме по них повітряні удари.

«По заводу „Купол“ ми ще не били, а от по Єлабузі, гадаю, що найближчим часом варто завдати удару, щоб відкоригувати виробничі плани росіян. Тим паче, що вже були нанесені удари по заводу „Прогрес“ у Чебоксарах, який випускає системи „Комета“ та „Комета-М“ — це приймачі навігаційних систем, основний компонент для наведення дронів. Тому я не думаю, що росіяни втримають навіть той темп виробництва дронів, який вони зараз мають. Бо на практиці це виглядає так: якщо вони запускають 300 чи 400 дронів, то наступного дня кількість засобів повітряного нападу різко зменшується», — пояснює авіаційний експерт.

Куди летіли російські дрони під час останньої атаки

Авіаційний експерт додає, що під час останньої комбінованої атаки росіяни завдали удару по Дубно.

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«Там знаходиться військовий аеродром, по Дубно б’ють саме через це. Це одне з місць розосередження нашої авіації. Є базові аеродроми, а летовище у Дубно до війни було запасним аеродромом розосередження. Мабуть, росіяни отримали якусь інформацію і вважають цей аеродром місцем базування нашої авіації, тому і завдали масованого удару по ньому», — зазначає Валерій Романенко.

Що окупанти шукали у Дубно?

За інформацією з відкритих джерел, раніше на летовищі в Дубно базувалися українські Су-24.

«Відомо, що росіяни страждають від цих літаків, бо вони запускають ракети Storm Shadow. А також противник знає, що ми отримали значну кількість F-16 і шукає місця їх базування. Ще однією з цілей могли бути французькі Mirage 2000, які ми маємо на озброєнні і вони теж є носіями ракет Storm Shadow. Саме тому росіяни при кожному повітряному ударі не оминають наші аеродроми з метою зменшити інтенсивність ударів керованими ракетами по їхній території», — підсумовує Валерій Романенко.

Дата публікації 08:36, 09.06.25 Кількість переглядів 230 У Чебоксарах дрони атакували завод, який виробляє електроніку для армії Росії