Чи захоплює армія РФ ще один новий регіон: Генштаб та експерт назвали загрози

У Генштабі та експерт повідомили про сценарії загроз наступу окупантів на Дніпропетровську область / © ТСН

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Попри неоднозначну неофіційну інформацію про начебто прорив армії РФ на Дніпропетровщину (про це повідомила низка Telegtam-каналів), у Генштабі ЗСУ в коментарі для ТСН.ua розповіли, що станом на сьогодні бойові дії тривають в межах Донецької області.

«Тривають бої у межах Донецької області. Російські окупанти заявляють про нібито захід у Дніпропетровську область, але це фейк. Дезінформація», — розповів сьогодні о другій половині дня в коментарі для ТСН.ua речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Ймовірний задум армії РФ

Своєю чергою, військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак про можливі сценарії подій на адмінкордоні Донецької та Дніпропетровської областей каже, що не все може виявитись таким однозначним.

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«Моніторингові канали показують вже декілька днів, що сіра зона впритул до адмінкордону Дніпропетровської області. Давайте відверто — такого не буває, що рівно по кордону. Я припускаю, що ситуація може бути іншою, що оккупанти могли, наприклад, зайти, та були знищені. Може бути і таке, як в Сумській області, захід армії РФ визнають через декілька днів. Але ми повинні говорити вже з вірогідністю у 100%, що російська безпілотна авіація (FPV-дрони) вже має можливість знаходитись у повітряному просторі Дніпропетровщини», — каже експерт.

На думку Ступака, захід у Дніпропетровську область у росіян є в планах через те, що таким чином вони хочуть обійти ті ділянки на Донеччині, на яких у них майже півроку немає успіху.

«Восени минулого року армія РФ взяла великий темп наступу на Покровськ Донецької області, але загальмувалася, вперлася. Я думаю, що могло бути ухвалено рішення про те, що там, неможливо пробити оборону, треба обійти. Припускаю спробу обійти», — не виключає аналітик.

Оголошено евакуацію

В той же час, як відомо, керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак днями офіційно повідомляв, що через безпекову ситуацію запроваджено другу хвилю примусової евакуації з Синельниківщини.

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«Цього разу з пʼяти прифронтових населених пунктів Межівської громади, семи Великомихайлівської та двох — Маломихайлівської. Вже підписав відповідне розпорядження», — повідомляв посадовець.



За його словами, мають виїхати діти з батьками чи законними представниками.

«Адже малим не місце під КАБами та дронами. Соціальні служби обходять кожен будинок, де проживають такі родини», — резюмував він.

Раніше повідомлялось про те, що армія РФ атакує з півночі.

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