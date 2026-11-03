Чи закінчить війну в Україні зустріч Зеленського з Путіним один на один: експерт назвав сценарій

Політолог припустив, якою може бути зустріч Зеленського з Путіним / © ТСН

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Чи закінчить війну в Україні можлива зустріч або телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним, що протягом останніх двох діб обговорюють частіше, ніж зазвичай. Про це, а також про особливість таких комунікацій у коментарі для ТСН.ua висловив своє бачення ситуації політолог Володимир Фесенко.

Нагадаємо, днями помічник Путіна Юрій Ушаков припустив, що очільник РФ відповість, якщо такий дзвінок від Зеленського буде.

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«Теоретично та гіпотетично таке (зустріч та телефонний дзвінок — Ред.) можливо, але що це дасть. Більш можливий навіть телефонний дзвінок. Інше питання — а що це дасть?», — аналізує ситуацію Фесенко.

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Експерт зауважує, що на його думку це теоретично можливо, але практично — малоймовірно.

«Навіть якщо це відбудеться, то треба розуміти, що двом лідерам воюючих країн, які стали особистими ворогами, домовитись без посередника буде вкрай важко, а скоріш за все просто неможливо. Давайте уявімо двох людей, які ненавидять один одного. Їм навіть розмовляти буде важко, не кажучи вже про те, що про щось домовлятися. Без посередника неможливо. Дональд Трамп як посередник у мене викликає великий сумнів. Сумнів у тому, що він зможе виконати цю функцію. Тим більше, що зараз він схиляється в бік Путіна», — каже Володимир Фесенко.

Чому Путін не хоче зустрічатися із Зеленським

Та продовжує: «Скажу відверто: я — великий скептик. Сумніваюся у тому, що Путін реально хоче зустрітися із Зеленським. Ця ідея обговорюється півтора роки. Від травня минулого року. Мені здається, що Зеленський разів 10 пропонував таку зустріч. Крім відмов була і така відповідь, мовляв, хочеш — приїжджай до Москви. У чому сенс таких позицій Кремля?»

На думку Фесенка, Путін не хоче зустрічатися із Зеленським через власний психологічний комплекс, керуючись наступним:

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«Це — демонстрація домінування і у війні, і у переговорному процесі. Демонстрація того, що є більш сильна позиція. Якщо інша сторона прохає про переговори, то значить, що у неї слабка позиція. І у цьому помилка Зеленського. І не лише його. Той, хто просить про переговори, той заздалегідь фіксує, що він слабше. Переговори не можна просити, ініціатива має надходити від посередника. Раніше я розумів логіку того, що Зеленський наполягав на спілкуванні з Путіним. Логіка була такою: зустрітися утрьох, з Трампом, і продемонструвати Трампу, що Зеленський готовий домовлятися про мир, про зупинення війни, а Путін не хоче. Щоб Трамп це побачив. У цьому був сенс — або примусити Путіна до поступок, або Трампа до тиску на Путіна. Зараз, на жаль, ця логіка не працює».

Далі Фесенко пояснює: «Чому Зеленський зациклився на цій ідеї — йому чомусь здається, що зустріч на вищому рівні все вирішить. У мене є єдине пояснення. Насправді Зеленський думає так, як Трамп. Вони дуже різні, але у багатьох вимірах вони дуже схожі. Їхня схожа позиція — всі ключові проблеми вирішують тільки лідери. І тільки лідери можуть домовлятися. На мій погляд, це хибна позиція. Моя думка: легше домовитися, якщо за певних обставин Путін погодиться, зрозуміє, що краще домовитися про припинення вогню або про поетапне припинення вогню. Про це легше домовитися на технічних переговорах. Історичний досвід свідчить: корейська війна, війна між Іраном та Іраком, низка інших закінчувалися без підписання мирної угоди і без зустрічі лідерів. Підписували лише угоду про припинення вогню або військові керівники, або уповноважені представники обох країн. Я вважаю, що ця зацикленість на зустрічі з Путіним працює протилежним чином».

Як можуть готуватись до можливої зустрічі Зеленського з Путіним

На переконання Фесенка, проблема у тому, що у Путіна є дуже очевидні психологічні комплекси по відношенню до України:

«Він не сприймає Україну, для нього це — просто подразник. Звідти і всі ці розмови про історію, мовляв, немає такої країни, що вона начебто штучно створена. Він всім намагається пояснити, що Україна — це якась помилка історії. Хоча він розуміє, що доводиться мати справу з Україною. Путін — це людина, яка зациклена на комплексі. До переговорів з ним має бути дуже ретельна підготовка, стратегія, тактика. Не спрацює, якщо сказати про те, що давайте відразу домовлятися. До Путіна треба донести, що Україна довела, що вміє себе захищати, українці не хочуть бути частиною Росії, а війна створює проблеми і для РФ. Росію треба втягувати у переговори, навіть розуміючи, що негайного результату не буде. Росія не готова зараз припиняти війну. Не хоче. Але все одно треба створювати, посилювати переговорний трек, оскільки через певний час може виникнути така ситуація, коли Рф буде готова домовлятися. Поки ні, але далі це можливо».

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Якими можуть бути телефонна розмова та зустріч Зеленського з Путіним

За словами Фесенка, телефонні розмови такого рівня відбуваються із використанням захищеної телефонної лінії.

Та додає, що у разі появи можливості проведення такого спілкування, воно потребуватиме серйозної підготовки.

«Думаю, що Зеленському має допомогти Кирило Буданов. Вважаю, що він дуже добре розуміє такі речі. Продуманим має бути буквально кожне слово, кожен варіант того, як розмова може розвиватися. Путін, як спецслужбіст, може використовувати різні способи», — каже Фесенко.

На його думку, зустріч — це складніше і вкрай маловірогідно.

«Реальна зустріч можлива тільки на нейтральній території. Те, що кажуть про зустріч у Москві — треба розуміти, що справа не тільки у тому, що можуть заарештувати або взяти у заручники. Справа у тому, що то — поле противника. У спорті, коли граєш на полі противника, ти завжди слабше. Нейтральна територія — це свідчення того, що переговори мають бути паритетними. Чи можуть бути емоції на зустрічі? Зеленський дуже емоційний. Наприклад, у чому проблема його стосунків з Трампом — обидва дуже емоційні. Зеленський навчився стримуватися, але час від час емоції проявляються. Путін і Зеленський — емоційно дуже різні. Можлива навіть ситуація, коли Путін буде провокувати його на емоційний зрив», — припускає політолог.

Окремо він каже про існуючі та можливі заходи безпеки.

«Що стосується заходів безпеки — у Зеленського вони підвищені. Західні дипломати кажуть, що європейських лідерів так не охороняють, як Зеленського. Оскільки триває війна. Щодо Путіна — його охороняють так, що забирають його екскременти, він п’є лише свою воду. У питанні охорони є багато нюансів», — каже експерт.

Більше шансів у телефонної розмови

Резюмуючи, Фесенко зауважив, що, наприклад, все ж таки телефонна розмова можлива.

«Якщо Зеленський вирішить для себе, що це матиме сенс як певний поштовх до переговорів. Він любить нестандартні кроки, він нетерплячий та хоче прискорювати процес. Теоретично та практично це (розмова) можливо. Щодо зустрічі: Путін явно не хоче зустрічатися із Зеленським. Зараз, головна причина того, чому Росія не хоче реальних переговорів з Україною — це перевага у повітрі. А передумова — це коли обидві сторони одночасно розуміють, що вони не виграють війну, що війна зайшла у глухий кут», — робить висновок політолог.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Ушаков озвучив позицію Кремля щодо того, чи готовий Путін говорити із Зеленським. У Росії заявили про готовність Путіна говорити із Зеленським. У Кремлі також наполягають, щоб перші переговори відбулися без участі Європи.





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