Чи закінчиться війна після 8 серпня: експерти приголомшили сценаріями

Термін ультиматума Трампа Росії спливає 8 серпня / © ТСН

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Напередодні 8 серпня, коли спливає термін, який Трамп надав Росії для припинення війни в Україні, багато українців висловились в соцмережах щодо цього. Більшість людей поставились скептично та впевнені, що війна та обстріли продовжиться.

Що саме може змінитись, враховуючи те, що сьогодні, 6 серпня, відбулася зустріч представника Трампа Стіва Віткоффа з очільником Кремля Путіним — про це в коментарі для ТСН.ua висловили свої бачення ситуації директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара та політолог Володимир Фесенко.

«Путін та його оточення мають план зі знищення української державності, це підтримується переважною більшістю росіян. У Росії є ресурси та бажання, це нікуди не ділося. Нікуди не ділося наше бажання вижити, зберегти державу та на цьому етапі звільнити якомога більше територій. Тому конфлікт триватиме», — каже Олександр Хара.

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Та продовжує: «Але чи можливо припинення вогню? Можливо. Я вважаю, що ці шанси зростуть наприкінці цього року або на початку наступного».

За словами Хари, це може статись не тому, що Путін хоче миру.

«Він розуміє структурні слабкості в економіці, нездатність згенерувати таку кількість сил та засобів, яка б могла кардинально змінити ситуацію на полі бою. Путіну потрібна пауза, щоб накопичити сили та засоби. Це єдина причина. Війна почалася в лютому 2014 року, потім була пауза. 2022 рік — це другий етап тієї самої війни. Якщо ми не досягнемо ключових моментів — відновлення територіальної цілісності і входження України в НАТО, то буде третій етап», — каже аналітик.

Щодо можливих майбутніх санкцій, зокрема і вторинних, Олександр Хара каже наступне: «Я не вірю, що Трамп вдасться до настільки кардинальних кроків, що вони перекриють кисень Путіну. По-перше — Трамп не хоче ескалації, по-друге — складно вплинути на Китай, який є старшим партнером Росії і який відверто визнав, що не хоче програшу Росії. Сама ж Росія буде ігнорувати будь-які ультиматуми, поки матиме можливість фізично продовжувати війну. Тому 8 серпня нічого не зміниться».

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Три варіанти розвитку подій

Своєю чергою, політолог Володимир Фесенко каже, що не варто чекати 8 серпня.

«8 серпня важливе в тому сенсі, як буде реагувати Трамп. Наскільки рішучим та послідовним він буде, чи буде ефект від його дій. Наприклад, повідомляється, що обговорюються санкції проти танкерного флоту Росії», — каже Фесенко.

Та продовжує: «Але набагато важливіше те, що відбувається сьогодні — зустрілись Віткофф та Путін. Від результатів залежить те, що буде 8 серпня. Можливі три базових варіанти. Перший. Нібито готується повне припинення вогню у повітрі. Я думаю, що це пропозиція американської адміністрації Путіну як перший крок. Це найбільш оптимістичний сценарій. Я не впевнений, що він спрацює. Якщо Путін на це погоджується, то це буде виглядати як перемога Трампа і поразка Путіна. Це на дає підстав вважати, що Путін просто так погодиться на американські пропозиції».

За словами Фесенка, другий сценарій наступний: росіяни можуть погодитись на те, що тема поетапного припинення вогню буде предметом переговорів в Стамбулі.

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«Але це не гарантує, що за тиждень або за місяць припиниться війна в повітрі. Якщо переговори про це почнуться, то це буде величезним кроком вперед. Третій варіант — на жаль, банальний та очевидний. Йдеться про продовження війни. Тобто Путін може сказати, що якщо Росії висувають ультиматуми, то тоді нехай і Україна виконує російський ультиматум», — резюмує експерт.

Раніше повідомлялось про те, що чи припинить Путін бойові дії в Україні після ультиматума Трампа.

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