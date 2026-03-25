Чи закінчиться війна Росії проти України: футурологи приголомшили сценарієм-2026

Аналітики склали найбільш реалістичний прогноз щодо війни Росії проти України

Реклама

Війна в Україні має декілька найбільш реалістичних сценаріїв щодо її тривалості та закінчення — про них в коментарі для ТСН.ua розповіли доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач та викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

Як відомо, футурологія — це прогнозування на основі зокрема наукових, економічних, технологічних даних та методів. Це сфера досліджень, яка займається побудовою сценаріїв розвитку подій. Іншими словами, футурологи роблять оцінку існуючих ризиків.

«Системних причин для того, щоб Росія зараз зупинила війну немає», — каже Андрій Длігач.

Реклама

Та продовжує: «Економіка дозволяє фінансувати рублями, наймати робітників за копійки. З іншого боку, важелів для зупинки Росії у наших міжнародних партнерів дедалі менше. Світ у шоці від того, що вчиняє адміністрація Трампа в Ірані, запаси зброї у світі зменшуються, відповідати немає чим особливо. Перспективи того, як виходити з цієї ситуації — незрозумілі. Відповідно, фокусу уваги на Україні немає».

Щодо перспективності переговорів про зупинку війни Андрій Длігач каже наступне: «Є сили, які б хотіли, щоб Україна пішла б на вимоги Росії, щоб Росія отримала паузу для кращої підготовки до наступних хвиль війни. В Україні це розуміють. Сподіваюсь, що це розуміють і в переговорній групі».

За підрахунками Длігача, Росія ймовірно має неабиякі сподівання на наступні два роки, тому як президентом США у цей період буде Дональд Трамп.

«Росія розраховує на те, що у неї є 2-2,5 роки для продовження тиску, для спостереження того, як валиться ЄС та слабшають США», — припускає Длігач.

Реклама

І додає: «Можливо, Венс (віце-президент США Джей Ді Венс) замінить Трампа раніше, але в будь-якому разі РФ розраховує, що у неї є щонайменше два з половиною роки для продовження тиску. Єдиний шанс для нас — переходити у стратегічну оборону та посилювати далекобійні удари по Росії. Зараз для Росії війна коштує набагато дешевше, ніж для України. Питання не в тому, чи зупиниться Росія. Росія не зупиниться. Питання у тому, чи можемо ми зробити війну дорожчою для Росії, щоб вона бачила безперспективність продовження цієї війни. Біда у тому, що для Росії її люди — це розхідний матеріал, а ми, втрачаючи своїх людей, втрачаємо найцінніше».

На думку Длігача, теоретично нова людина, перебуваючи на посту президента США, може посилити тиск на Росію.

«Побоююсь, що це точно буде не Венс. Такою людиною міг би стати Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо). Якщо наступним президентом США буде людина на кшалт Рубіо, то у нас шанс є», — каже длігач.

Війну в Україні Росія продовжить обстрілами

«Сенс простий — створити хаос, послабити нас, «завалити» економіку. Зробити так, щоб суспільство тиснуло на політиків та переговорників та було б готове замиритися за будь-яку ціну. Поки що у Росії це виходить — поступово зростає відсоток тих, хто готовий навіть на територіальні поступки для Росії. На превеликий жаль. Це каже про провал нашої комунікаційної кампанії, про те, що резерв стійкості теж вичерпується. Тому нам потрібно змінити стратегію всередині країни, зробити акцент на посиленні людського капіталу, на збільшенні нащої внутрішньої спроможності. Росія посиплеться тоді, коли війна для неї буде надто дорогою — треба переносити війну на територію Росії», — каже Длігач.

Реклама

Переговори про мир потрібні всім сторонам

Андрій Длігач впевнений, що переговори потрібні всім.

«Росії вони потрібні, щоб затягувати час. Штатам потрібні перемовини через те, що ця країна — миротворець. Я переконаний, що у Трампа крім корисного інтересу є зацікавленість припинити цю війну, щоб не гинули люди. Україні потрібні переговори через те, що ми не перемагаємо. Переговори потрібні всім», — каже експерт.

І, резюмуючи, додає: «Це так звана рівновага Неша (концепція в теорії ігор). Вона полягає у тому, що сценарій не є позитивним для жодної зі сторін. Але вихід з цього сценарію погіршує умови для кожного. Росія не може вийти з переговорів, тому як буде в очах Трампа виглядати руйнівниками, Україна — з тих же причин. Штати не можуть вийти, тому як це буде поразка для адміністрації. Європа не може вийти, тому як не спроможна забезпечити Україні повноцінну економічну та безпекову стійкість, не може нам дати достатньо зброї. Китаю, звичайно, подобається затяжний сценарій, тому як він виснажує Захід, виснажує Росію. Китай — єдина сторона, яка не виснажується, а заробляє на цій війні».

На переконання Длігача, світло у кінці тунелю для нас є.

Реклама

«Треба посилювати власні спроможності, виробляти все більше компонентів і кінцевої військової продукції, працювати над асиметричними діями по відношенню до Росії. Ми називаємо це стратегією «бджоли проти ведмідя». Тобто зробити так, щоб війна стала надто дорогою для Росії», — каже він.

Війну в Україні Росія зупинити не хоче і не може

«Росія не може зупинити війну через низку економічних, політичних та військових проблем, про які я неодноразово писав. Тож вона буде продовжувати, поки є така можливість. З огляду на це, найближчим часом не буде ні результативних мирних переговорів, ні припинення вогню, а буде продовжуватися спроба тиску на фронті та обстрілів інфраструктури», — розповів в коментарі для ТСН.ua викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар.

На його думку, метою обстрілів України Росією є намагання Росії зробити життя українців якомога важчим, тож навесні цілі будуть пов’язані з системою водопостачання та транспортом, а влітку відновляться обстріли енергетики.

«Детальніше про причини, чому росія не може зупинити війну. По-перше, економіку не можна перевести назад на цивільні рейки без величезних інвестицій, яких нема де взяти», — каже Валерій Пекар.

Реклама

Та додає: «По-друге, всі вищі еліти є безпосередніми бенефіціарами війни, і ці вигоди нема чим замінити. По-третє, населенню треба показати хоч якусь перемогу, бо інакше «Акела промахнувся», цар несправжній. Нарешті, четверте, головне — незрозуміло, куди дівати 700 тисяч убивць, грабіжників і ґвалтівників, які звикли отримувати нормальні гроші, — їх не можна повертати додому, у злидні й безвихідь, бо рознесуть росію на шматки».

