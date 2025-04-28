Чи закінчиться війна цього тижня: експерт назвав головний сценарій

Політолог Володимир Фесенко назвав сценарій подій цього тижня щодо війни та переговорів / © ТСН

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Після того, як Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що прийдешній тиждень буде вирішальним у переговорах щодо припинення війни, а Україна та Росія, за його словами, виявляється, ближчі до мирної угоди, ніж за останні три роки, поточну ситуацію в коментарі для ТСН.ua оцінив політолог Володимир Фесенко.

«Тут справа не в черговому перемир’ї, яке оголосив Путін. Ми бачимо ціну цим перемир’ям. Це все пропагандистські акції і не більше того. Але зараз вони частина гри з Трампом. Останній зараз дійсно проявляє активність щодо припинення вогню, є переговори з нами та з росіянами. Це треба сприймати всерйоз», — впевнений політичний експерт.

Та продовжує: «Цей тиждень вирішальний в тому сенсі, що буде зрозуміло — чи готові росіяни розпочати реальні переговори. Щодо припинення вогню та в цілому. Не на словах, а реально. Судячи по оцінках Марка Рубіо, він бачить шанс для цього, бачить вікно можливостей (щодо переговорів між Україною та Росією за посередництва США). Обидві сторони нібито надали сигнали про готовність до переговорів. Ми готові безумовно, а от росіяни надсилають суперечливі сигнали».

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На питання про те, що саме за сигнали, Володимир Фесенко відповів так: «З одного боку є заяви, що вони готові без попередніх вимог, а з іншого боку ми побачили, що Лавров в інтерв’ю американському каналу висунув цілу низку вимог. Вони суперечать так званому мирному плану Трампа. Не тільки щодо ЗАЕС. Висунуті вимоги — це анексовані території, не тільки Крим. Багато чого ще не’зясовано, хоч Рубіо і каже, що тиждень буде вирішальним. Думаю, найближчими днями у американців буде спроба домовитись про початок переговорів, про дату, формат, порядок денний. Але чи вдасться реалізувати ці наміри — поки питання відкрите. Подвійна ситуація».

Хочуть і мира, і війни

При цьому політичний експерт звертає увагу на наступне: «З боку росіян йде така специфічна переговорна гра. Є умовний добрий переговорник Кирило Дмитрієв, який виступає з позиції „переговори з Трампом понад усе“, і є злий переговорник Лавров, для якого „війна з Україною і капітуляція з Україною понад усе“.

За словами Фесенка, це зроблено абсолютно спеціально.

«Це тактика Кремля. Путін грає обома руками. Він нібито і за переговори, і водночас висуває такі ультимативні вимоги, причому робить це через інших людей», — каже Фесенко.

Та пояснює: «Тобто в Кремлі є „партія“ війни і „партія“ миру. Такі висновки ми можемо зробити лише опосередковано. Остаточне рішення щодо війни буде за Путіним, поки він балансує між цими двома позиціями — він і переговори веде з американцями, але і продовжує війну. Думаю, він буде робити висновки в залежності від ситуації, в залежності від відчуття того, чи готовий ще Трамп бути „на гачку“.

На думку Фесенка, Трамп вже незадоволений, розуміє, що Путін грає, що не хоче реально домовлятися про припинення вогню.

«Це може підштовхувати Путіна до якихось домовленостей. Але якщо навіть вдасться вийти на домовленість про припинення вогню, то ризики відновлення війни будуть залишатися», — припускає експерт.

Чи продовжаться обстріли України

На це питання Володимир Фесенко відповідає так: «Ризики є. Зараз ми бачимо, що Трамп роздратований. Він вважає, що його дурять. Мовляв, кажуть про переговори, а в той же час є активні обстріли України. Я не виключаю, що заради гри з Трампом Путін може зменшити інтенсивність ударів. Тобто можуть припинити ракетні удари, але атаки дронами продовжаться. Такий варіант цілком можливий. Це тактика. Якщо зараз для Путіна буде важливо гратися в переговори з Трампом і заради цього демонструвати якусь миротворчість, то можуть бути нові перемир’я, певні обмеження ракетних ударів».

Можливо, Путін готує суспільну думку

Резюмуючи, Фесенко каже, що нове перемир’я, яке оголосив Путін, можливо, є підготовкою до можливого припинення вогню.

«Щоб громадська думка звикала до того, що війна може закінчитись хоча в такій формі як припинення вогню. Спроба підготовки громадської думки до такого сценарію. А чи буде такий сценарій — залежить від обставин», — зазначає експерт.

Раніше повідомлялось про те, що Трамп розповів нові цікаві деталі зустрічі із Зеленським у Ватикані.

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