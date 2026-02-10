Чи закінчиться війна в Україні до літа: Зеленський і експерт назвали варіанти

Чи дійсно війна Росії проти України має шанси закінчитися до літа — експерт відповів. / © ТСН

Війна в Україні має шанси начебто закінчитись після того, як у березні може з’явитися проєкт мирної угоди між Росією та Україною — про це днями повідомило Reuters з посиланням на власні джерела. Водночас у США хочуть, щоб фінал настав принаймі до початку літа — про це днями публічно повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Що стосується американців, то у них, напевно, просто буде інший пріоритет — Конгрес. І ми розуміємо з вами, що весь свій час вони будуть віддавати саме внутрішнім процесам — виборам, зміні настроїв в суспільстві їхньому. Вибори для них точно важливіше. Не будемо наївними. І вони говорять, що вони хочуть все зробити до червня. І вони будуть робити все, щоб війна так і закінчилася. І хочуть чіткий графік всіх подій», — заявив днями Володимир Зеленський.

Наскільки реалістичними є ці два терміни, які обговорюють у суспільстві і за яких саме умов відбудеться припинення бойових дій — про це в коментарі для ТСН.ua висловив власну думку політолог та військовослужбовець Кирило Сазонов.

«Почну з того, що заяви про вирішення ситуації у березні — це маячня якась. Йдуть досить активні бойові дії. Ніхто з росіян нікого нікуди не відводить, поповнення кидається «з коліс» на штурми. Про яке перемир’я йдеться? До березня — ні. До літа — подивимось», — каже Кирило Сазонов.

І одразу додає про наступне: «Мені здається, що Путін має вирішити для себе хоч якесь завдання, хоч щось реалізувати, бо він не може прийти як побитий пес і сказати, що вони (росіяни — Ред.) все програли, тому закінчуємо. Він вважає, що повинен захопити хоча б Донецьку область — Слов’янськ, Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку. Для цього буде кинуто у війну все, що можливо. Весною за це вони будуть за це битися, тиснути».

За словами Сазонова, Путін може представити Донецьку область як перемогу.

«Мовляв, не було планів захоплювати Київ та окуповувати всю Україну, а була потрібна лише так звана ДНР, яку було потрібно «звільнити від бандерівців». Мовляв, Росія «завжди перемагає» і отримала все, що хотіла», — висловлює своє припущення військовий.

На уточнювальне питання про те, чи вплинуть найближчим часом переговори хоч якось на перебіг війни Росії проти України, Кирило Сазонов відповів так: «Чекаємо «вибуху». Зараз у них (в Росії — ред.) економічна криза вже є. Чекаємо «вибуху» десь до літа. Мені здається, що буде йтись про припинення бойових дій по лінії бойового зіткнення. Логіка диктувала, що Росія мала на це піти до кінця 2025 року, але Росія та логіка — це речі, які не завжди перетинаються. Можливо до літа, до осені, можливо до кінця року можливе припинення бойових дій. Міцність Росії вже дала багато тріщин».

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, що Трамп хоче до літа «закрити» війну в Україні. Політолог пояснив, чому Трамп хоче до літа завершити переговорний процес щодо війни в Україні та яку роль у цьому відіграють вибори в США.







