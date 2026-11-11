Чи закінчиться війна в Україні найближчим часом: футуролог приголомшив науковим прогнозом

Футуролог Андрій Длігач розповів подробиці прогнозу щодо закінчення війни в Україні / © ТСН

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В Україні склали форсайт-прогноз (процес побудови бачення довгострокового майбутнього) щодо війни, обстрілів та розвитку подій після нинішніх трьохсторонніх перемовин в Абу-Дабі. Його подробицями у коментарі для ТСН.ua поділився доктор економічних наук, футуролог Андрій Длігач.

Футурологія — це прогнозування на основі, зокрема, наукових, економічних та технологічних даних і методів. Це сфера досліджень, яка займається побудовою сценаріїв розвитку подій. Іншими словами, футурологи роблять оцінку наявних ризиків, спираючись на реальні обставини.

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«Перше, про що хочу сказати — ці переговори в Абу-Дабі з розряду тих, що нічого не змінюють, ні на що не впливають. Одна сторона, Російська Федерація, використовує ці переговори виключно для того, щоб затягувати час. За їхнєю моделлю — час грає на них. Навіть якщо проміжні вибори у США наче не зіграли на користь РФ, але це для неї не ключове. Президент Америки Дональд Трамп залишається при владі. В Європі, у Франції, вибори очікуються у 2027 році. Є складною політична ситуація у Польщі, у Німеччині, що Росія розглядає як позитивний сценарій для себе», — повідомив нам Андрій Длігач.

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За його словами, друга обставина — це виснаження України, нашої інфраструктури, військової допомоги від міжнародних партнерів.

«При тому, що сама Росія, як це вочевидь доносять Путіну, змогла адаптуватись і до обстрілів, і до складної економічної ситуації. Відповідно, у їхньому розумінні, час грає на них, і вони вважають, що повинні максимально допомагати Трампу робити вигляд, що ці переговори мають сенс. Натомість будуть посилювати тиск на Україну і на союзників. Україна використовує переговори для демонстрації Сполученим Штатам Америки готовності до заключення миру», — каже футуролог.

На уточнювальне питання Длігач відповів, що у зимовий період Україна входить у стадії активної війни.

«Але теоретично можуть виникнути сильні кроки з боку Європейського Союзу щодо посилення фінансування українського спротиву», — каже Длігач.

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Масовані атаки по Україні взимку: прогноз

На питання про те, якими можуть бути обстріли України Росією, футуролог зазначає наступне: «Є певний спад, який може свідчити про бажання Росії накопичити достатньо ресурсу, ракет. Для того, щоб посилити удари. Максимум атаки можуть бути посилені наприкінці листопада або на початку грудня, коли температура повітря буде з мінусом. Зараз Росія б’є точково, що дає країні-агресорці створити умови, за яких подальщі масовані обстріли матимуть більший для них ефект».

Коментуючи припущення багатьох українців, що варто лише пережити цю складну зиму і весною стане легше, Длігач озвучив наступний прогноз: «Навіть формування Росією значних запасів «Іскандерів» та іншого ракетного озброєння, суттєве зростання виробництва реактивних дронів — це не може бути процесом постійно високої інтенсивності. Росія потребуватиме певних періодів «перезавантаження», відпочинку. Три місяці зимової активності можуть змінитися на 2-3 місяці уповільненості з боку РФ, коли вони, росіяни, переключаться більше на політичні процеси всередині України. Тобто після зими. Але це не означатиме, що весна буде легкою. Все ускладнюється через те, що у України намітилися економічні проблеми. Якщо ми раніше компенсували наші проблеми за рахунок зростання допомоги міжнародних партнерів, то тепер ми маємо на наступний рік більше 30 мільярдів доларів непокритого дефіциту».

Коли може закінчитись активна фаза війни в Україні

«Я не думаю, що активна фаза буде виглядати як замирення. Можливе зниження інтенсивності, але зараз ніщо не свідчить про можливість настання такого мирного моменту (паузи у війні). Стратегія Росії точно не полягає у тому, щоб задовольнитися меншим. РФ може продовжувати вести війну і в 2027, і в 2028 році. Тому до зміни позиції США, до формування європейських збройних сил на базі ЗСУ ситуація буде ускладнюватись», — робить висновок Андрій Длігач.

Водночас футуролог висловлює впевненість у тому, що разом з низкою негативних сценаріїв існує і позитивний момент.

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«Йдеться про українську балістику та антибалістику, про наші лазерні технології, нові протишахедні технології. Здавалося б, що все повільно, але я переконаний у тому, що на початку 2027 року для Росії буде багато сюрпризів з точки зору розвитку українських оборонних технологій», — резюмує експерт.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про те, як може закінчитись війна в Україні. Генеральний секретар НАТО вважає, що у війні переможців не буде. Вона, на його думку, закінчиться «шляхом компромісів».

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